Rusya adını açıklamadığı yeni füze sistemini Kazakistan'da test etti - Son Dakika

Rusya adını açıklamadığı yeni füze sistemini Kazakistan'da test etti

29.10.2020 11:56

Rusya yeni geliştirdiği bir füze savunma sistemi ile Kazakistan'da test yaparken görüntülerini paylaştığı sistemin adını açıklamadı.

Rusya yeni geliştirdiği bir füze savunma sistemi ile Kazakistan'da test yaparken görüntülerini paylaştığı sistemin adını açıklamadı.

Rusya savunma sistemleri yatırımları kapsamında son günlerde ABD ile süren Yeni START-3 anlaşmasının pazarlıklarına devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmayı 1 yıllığına koşulsuz uzatma teklifi yaparken ABD ise Putin'in bu çağrısına cevap vermedi. Putin geçtiğimiz günlerde anlaşmanın sonlanması halinde her türlü saldırıya hazırlıklı olduklarını söyledi. Rusya, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) anlaşmasının sonlandırılmasından sonra Yeni START-3 anlaşmasının da yenilenmeme ihtimaline karşı balistik saldırılara karşı füze savunma sistemleri görüntüleri paylaşıyor. Geçtiğimiz gün Balistik saldırılara karşı geliştirilen S-300 füze sisteminin görüntüleri yayınlayan Bakanlık, bugünde adını açıklamadığı yeni bir füze sisteminin ateşlenmesi görüntülerini servis etti.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI ADI AÇIKLANMADI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada adı açıklanmayan füze, Kazakistan'ın Sary-Shagan sahasında simüle edilmiş bir hedefi vurdu. Füzenin ateşlendikten sonra dikey bir şekilde bulutların seviyesine çıktığı ardından yatay bir şekilde hedefe doğru hareket ettiği görüldü. Görüntülerde füzeyi teşhir etmemek adına sistemin şapka kısımları gösterilmezken gövde kısımları ise uzak görüntülerde görülebildi. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sergey Grabçuk, füzenin normal çalışma sistemini incelendikten sora belirli bir hedefin başarıyla vurulduğunu söyledi.

RUS MEDYASINDA İSİM TARTIŞMASI

Bazı Rus medya organları fırlatılan füzenin balistik ve nükleer saldırılar için hazırlanan PRS-1M olduğunu savunurken bazıları ise testlerini tamamlayarak Rusya Savunma Bakanlığı'nın envanterine girmeyi bekleyen S-500 olduğunu iddia etti. Bazı haberlerde ise adı açıklanmayan füze sisteminin benzersiz bir füze sistemi olduğu ve yeni bir silah edinileceği savunuldu.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya adını açıklamadığı yeni füze sistemini Kazakistan'da test etti
Rusya adını açıklamadığı yeni füze sistemini Kazakistan'da test etti
Rusya adını açıklamadığı yeni füze sistemini Kazakistan'da test etti
Rusya adını açıklamadığı yeni füze sistemini Kazakistan'da test etti

Füze Sistemi, Kazakistan, Rusya, Füze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya adını açıklamadığı yeni füze sistemini Kazakistan'da test etti - Son Dakika

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