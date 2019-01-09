Son Dakika Haberleri: Rusya, Afganistan'a Girmeyecek

Rusya, Afganistan'a Girmeyecek

44 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Afgan birlikleri ve Taliban arasında yaşanan çatışmalar gerekçesiyle Rusya'nın Afganistan'a girmeyeceğini söyledi.

Rusya, Afganistan'a Girmeyecek, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Afgan birlikleri ve Taliban arasında yaşanan çatışmalar gerekçesiyle Rusya'nın Afganistan'a girmeyeceğini söyledi.

Afganistan'daki duruma dair değerlendirmelerde bulunan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'nın Afganistan'a girme gibi bir planının bulunmadığını belirterek, "Böyle bir ihtimal yok. Böyle bir adımı düşünmek için hiçbir neden görmüyoruz. Afgan hükümetiyle güvenlik alanında işbirliğimiz ve bu işbirliğimiz artarak devam ediyor" dedi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:52 Kaynak: İHA

sergey ryabkov, Rusya Federasyonu, Afganistan, Politika
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