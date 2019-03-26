Son Dakika Haberleri: Rusya Afganistan'daki Kunduz Saldırısını Kınadı

Rusya Afganistan'daki Kunduz Saldırısını Kınadı

18 dakika önce

Rusya, Afgan ve NATO kuvvetlerinin hafta sonu Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetine düzenlediği hava saldırısını kınadı.

Rusya Afganistan'daki Kunduz Saldırısını Kınadı, System.String[]
Rusya, Afgan ve NATO kuvvetlerinin hafta sonu Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetine düzenlediği hava saldırısını kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, koalisyonun hava saldırısında 10'u çocuk 13 sivilin öldüğü hatırlatılarak, "Afganistan topraklarında NATO birliklerinin işlediği bu suçu kınıyoruz. Birleşmiş Milletler'in (BM) kapsamlı soruşturma yapılması çağrısını destekliyoruz. Sorumlu olanların da yargı karşısına çıkarılmasını talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

NATO'nun Afganistan'ın Kunduz bölgesine ilk kez saldırı düzenlemediğine dikkati çekilen açıklamada, "ABD Hava Kuvvetleri, 3 Ekim 2015'te Kunduz'da bulunan hastaneye saldırı düzenlemişti. Bu saldırıda 42 sivil ölmüş, 37 kişi yaralanmıştı." ifadesine yer verildi.

Afganistan'da koalisyon güçlerinin hafta sonu Kunduz vilayetinde düzenlediği hava saldırısında ölen 13 sivilden 10'unun çocuk olduğu kaydedilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:55 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Afganistan, Güncel
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