Rusya, Ağustos'ta Luna-25 Ay Keşif Aracını Uzaya Gönderecek - Son Dakika
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Rusya, Ağustos'ta Luna-25 Ay Keşif Aracını Uzaya Gönderecek

09.04.2022 10:33
Rusya, Ağustos'ta Luna-25 Ay Keşif Aracını Uzaya Gönderecek

VLADİVOSTOK, 9 Nisan (Xinhua) — Luna-25'in yapıldığı uzay aracı inşa fabrikası olan NPO Lavochkin'de Elektrik Sistemleri Genel Tasarımcı Yardımcısı Alexander Mitkin, bunun 46 yıl sonra Rusya'nın Ay'a yaptığı ilk görev olacağını söyledi. Son ay görevi olan Luna-24, 1976 yılında eski Sovyetler Birliği tarafından gerçekleştirilmiş ve Ay'dan getirilen örneklerde su bulunduğunu kanıtlamıştı. Rapora göre Luna-25'in ana […]

<a class='keyword-sd' href='/rusya/' title='Rusya'>Rusya</a>, Ağustos'ta Luna-25 Ay Keşif Aracını Uzaya Gönderecek

VLADİVOSTOK, 9 Nisan (Xinhua) — Luna-25'in yapıldığı uzay aracı inşa fabrikası olan NPO Lavochkin'de Elektrik Sistemleri Genel Tasarımcı Yardımcısı Alexander Mitkin, bunun 46 yıl sonra Rusya'nın Ay'a yaptığı ilk görev olacağını söyledi. Son ay görevi olan Luna-24, 1976 yılında eski Sovyetler Birliği tarafından gerçekleştirilmiş ve Ay'dan getirilen örneklerde su bulunduğunu kanıtlamıştı. Rapora göre Luna-25'in ana görevleri arasında Ay'ın kutup çevresi bölgesinde yumuşak iniş teknolojilerinin denenmesi ve Ay'ın güney kutbunda temas araştırmaları yürütülmesi yer alıyor. Luna-25, Rusya'nın Ay programının yeniden başlamasına işaret ediyor. Luna-25'in ardından haritalama amaçlı Luna-26 görevinin 2024 yılında, toprak inceleme amaçlı Luna-27'nin 2025'te, Ay'dan toprak getirmek ve Rus kozmonotların Ay'a iniş planını hazırlamak için Luna-28'in 2027-2028'de fırlatılması bekleniyor.

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Nisan, Rusya, Sscb, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Rusya, Ağustos'ta Luna-25 Ay Keşif Aracını Uzaya Gönderecek - Son Dakika


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