Son Dakika Haberleri: Rusya, Ajan Olduğunu Kabul Eden Butina'ya Desteğini Sürdürüyor

Rusya, Ajan Olduğunu Kabul Eden Butina'ya Desteğini Sürdürüyor

2 saat önce

ABD'nin Rusya siyasetini etkilemek için National Rifle Association'a (Ulusal Silah Birliği) sızmaya çalışmakla suçlanan Butina, geçtiğimiz hafta çıkarıldığı mahkemede suçunu kabul etmişti.

Rusya, Ajan Olduğunu Kabul Eden Butina'ya Desteğini Sürdürüyor, System.String[]
ABD'nin Rusya siyasetini etkilemek için National Rifle Association'a (Ulusal Silah Birliği) sızmaya çalışmakla suçlanan Butina, geçtiğimiz hafta çıkarıldığı mahkemede suçunu kabul etmişti. Rusya ise Butina'nın baskı altında olduğu için ajan olduğunu kabul ettiğini savunarak Butina'ya desteğini sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da üyesi olduğu Ulusal Silah Birliği'ne sızmaya çalışma girişimi nedeniyle suçlanarak geçtiğimiz yaz sonu ABD'de gözaltına alınan 30 yaşındaki Rus öğrenci Mariya Butina, geçtiğimiz hafta Washington'da mahkemeye çıkarılmıştı. İlk gözaltı süreçlerinde suçlamaları reddeden Butina, son duruşmada mahkeme ile işbirliğine giderek suçlamaları kabul etmişti. Butina'nın gözaltına alındığı ilk andan itibaren Rusya Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'de Butina'ya sahip çıkmış, ABD'nin suçlamalarını Rusya'ya karşı yeni bir ambargo hamlesi olarak görmüştü. Sosyal medyada da kampanyalar yaparak Butina'nın serbest bırakılmasını isteyen Rusya Dışişleri Bakanlığı, Butina'nın suçunu kabul etmesine rağmen Butina'ya sahip çıkmaya devam ediyor.

"Baskı altında bu kararı aldı"

Haftalık basın toplantısı yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova yaptığı açıklamada, "Butina, mahkeme ile anlaşma kararını cezaevindeki ağır koşullardan ve mahkemenin uzun tutukluluk süresi tehditleri nedeniyle aldı. Kelimenin tam anlamıyla baskı altında kaldığı için anlaşmayı imzalamak zorunda kaldı" dedi.

Rus heyeti Butina'yı ziyaret etmeye devam edecek

Mahkemede suçunu kabul ettikten sonra hapis cezası ile yargılanacak olan Butina'nın yanında olmaya devam eden Rusya, ABD'de bulunan Rusya konsolosluğu diplomatları tarafından ziyaretlere devam edileceğini, Butina'nın yanında olmaya devam edeceklerini açıkladı. Sosyal medya kampanyası ile Butina'nın serbest bırakılmasını sağlamayı amaçlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya sitesi Twitter'daki resmi hesabında bulunan "Butina'ya özgürlük" yazılı Mariya Butina fotoğrafını kaldırmayarak kampanyayı sürdürecek. Diğer taraftan ardı ardına gelen açıklamalarda Rusya, ABD tarafına Butina'nın cezaevinde insanca muamele görmesini talep etti. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:11 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Güncel
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