Rusya, Ajan Olduğunu Kabul Eden Butina'ya Desteğini Sürdürüyor

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Florida'da Türk Profesör, 3 Yaşındaki Kızını Öldürdükten Sonra İntihar Etti

Adana'da Bir Garip Vurulma Hikayesi...askerden İzne Gelen Bir Kişiyi Silah ve Bıçakla Yaraladığı...