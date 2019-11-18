Son Dakika Haberleri: Rusya, alıkoyduğu gemileri Ukrayna'ya teslim etti
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Rusya, alıkoyduğu gemileri Ukrayna'ya teslim etti

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Kerç Boğazı'nda el koyduğu Ukrayna donanmasına ait 3 gemiyi iade ettiği belirtildi.

Rusya, alıkoyduğu gemileri Ukrayna'ya teslim etti, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Kerç Boğazı'nda el koyduğu Ukrayna donanmasına ait 3 gemiyi iade ettiği belirtildi.


Rusya Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz yıl Kasım ayında el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisinin teslimatının gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya ait Yana Kapu, Nikopol ve Berdyansk adlı gemilerin Kiev'e teslim edildiği belirtilerek, "Rus yetkili makamları tarafından gemiler ile ilgili gerekli soruşturma eylemlerinin tamamlandığı ve yeni bir suç eyleminde bulunamayacakları göz önünde bulundurularak Ukrayna tarafının gemileri almasına izin verildi" ifadeleri kullanıldı.


Rusya, 25 Kasım 2018'de Kerç Boğazı yakınlarında sınırları ihlal ettiği gerekçesiyle Ukrayna'ya ait gemilere el koymuş, 24 Ukraynalı denizci gözaltına alınmıştı. Mahkeme kararıyla tutuklanan Ukraynalı denizciler 7 Eylül'de serbest bırakılmıştı. - MOSKOVA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:04 Kaynak: İHA
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