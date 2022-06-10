Rusya, Almanya'nın uzaydaki teleskobuna el koydu! - Son Dakika
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Rusya, Almanya'nın uzaydaki teleskobuna el koydu!

10.06.2022 01:39
Rusya, Almanya'nın uzaydaki teleskobuna el koydu!

Rusya, Almanya'nın uzay teleskobunu ele geçirebileceğini söyledi. Rusya, Ukrayna savaşıyla durdurulan teleskobu yeniden başlatacak.

Rusya, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında uzaydaki ortaklarını da kaybetmeye başladı. Daha önce NASA, ESA ve SpaceX ile gerilimler yaşayan Rusya Uzay Ajansı (Roscosmos) Almanya'ya ait olan bir teleskoba el koyabileceklerini söyledi.

Almanya'nın eROSITA teleskobu Rusya'ya kalacak

2019 yılında Roscosmos'un uzay aracına bağlanarak fırlatılan eROSITA uzay teleskobu, Almanya'nın elinden alınıyor olabilir. Ukrayna işgali sonrasında Rusya ile uzaydaki çalışmalarını askıya alan Almanya, eROSITA'yı bekleteceğini söyledi. Roscosmos ise uzay aracını ele geçirip operasyona tek başına devam edebileceğini iddia etti.

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Almanya'daki Max Planck Enstitüsü tarafından geliştirilen eROSITA teleskobu, 2019 yılında Rusya'nın da gözlem amaçlı teleskobu olan ART-XC X-ray ile birlikte fırlatılmıştı. Ancak Ukrayna savaşı sonrasında uyku moduna alınmıştı.

Rusya, Almanya'nın uzaydaki teleskobuna el koydu!

Roscosmos'dan gelen son tehdit, Almanya'nın izni olmadan eROSITA'yı tekrar açabileceğini söyledi. Hatta Rusya, bu teleskobu ART-XC X-ray ile birleştirip ele geçirebileceğini de iddia etti. Konuyla ilgili açıklama Roscosmos yöneticisi Dmitry Rogozin'den geldi.

Rogozin katıldığı bir televizyon programında, Almanya'nın "sadece düşman oldukları için" bu araştırmayı durdurma hakkına sahip olmadığını aktardı. Roscosmos Şefi eROSITA ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Spektr-RG sistemindeki Alman teleskopunun geri yüklemek için çalışmaya başlama talimatı verdim, böylece Rus teleskopuyla birlikte çalışacak. Almanya'nın Spektr-RG'deki iki teleskoptan birini kapatma talebine rağmen, Rus uzmanlar çalışmalarını sürdürüyor."

Rusya ve Almanya'nın ortak uzay araştırma projesi olan Spektr-RG, Dünya'dan yaklaşık 1.5 milyon kilometre uzaklıkta dolaşıyor. Normal şartlarda 7,5 yıl boyunca devam etmesi planlanan Spektr-RG araştırmasının geleceği Rusya'ya kalmış gibi görünüyor.

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Kaynak: Shiftdelete

Almanya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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