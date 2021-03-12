Rusya, Almanya ve İngiltere'de tercih Antalya - Son Dakika

Rusya, Almanya ve İngiltere'de tercih Antalya

12.03.2021 14:28
Rusya, Almanya ve İngiltere'de tercih Antalya, System.String[]

GÜVENLİ Turizm Sertifikası ile 2020'de örnek teşkil eden Türkiye turizmi 2021 rezervasyonlarında son verilere göre Rusya pazarında birinci, Almanya ve İngiltere'de ise ilk sıralarda.

GÜVENLİ Turizm Sertifikası ile 2020'de örnek teşkil eden Türkiye turizmi 2021 rezervasyonlarında son verilere göre Rusya pazarında birinci, Almanya ve İngiltere'de ise ilk sıralarda. Turizmin başkenti Antalya ise bu üç ülkede de şu an en çok tercih edilen destinasyon konumunda.

2020 yılında pandemi koşullarında uygulanan Güvenli Turizm Sertifikası ile tüm dünyaya örnek olan Türkiye'de turizm sektörü ve turizmin başkenti Antalya, 2020 yılında en çok turist ağırlayan kentler arasında yer aldı. 2021 yılı için ise 2020'ye göre heyecanın daha yüksek olduğu dünya turizm sektöründe Antalya son verilere göre rezervasyonlarda Rusya, Almanya ve İngiltere pazarlarında en çok tercih edilen destinasyon oldu.

REZERVASYONLAR UMUT VERİYORÜlkeler bazında tercihlere bakıldığında ise sektörün önde gelen kuruluşlarının verilerine göre, Avrupa Birliği'nin aşı pasaportu tarzı engel teşkil edebilecek çalışmalarına rağmen Türkiye, Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerle birlikte Almanya ve İngiltere'de ise ilk sıralarda yer alıyor. Rusya pazarında ise şu anda en çok tercih edilen ülke ve Putin'in açıklaması sonrasında da rezervasyonlarda ciddi artış bekleniyor.AŞI VE VAKALARIN DÜŞMESİ ÇOK ÖNEMLİTürkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, pandemi koşulları nedeniyle anlık değişimlerin yaşanabildiği, ancak 2021 yılın için beklentilerin 2020'nin üzerinde olduğunu söyledi. Özellikle bu süreçte aşının çok büyük önem taşıdığını vurgulayan Çorabatır, hem ülke çapında bizde, hem bize gelen ülkelerdeki aşılanma sayıları ve vaka oranlarının düşmesinin turizmin başlaması için en önemli etken olduğunu söyledi.GÜVENLİ TURİZM TECRÜBESİTürk turizm sektörünün 2020'de tüm dünyaya örnek olan Güvenli Turizm Sertifikası programıyla 2021 yılı sezonuna da daha pandemi koşullarında güvenli turizm açısından en tecrübeli ve hazırlıklı ülke olduğunu anlatan Çorabatır, turizm sektörünün önemli pazar ülkelerine bakıldığında yapılan son açıklamalar ve verilere göre rezervasyonlarda Türkiye'nin ilk sıralarda, Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'nın ise destinasyon olarak Rusya, Almanya ve İngiltere pazarında birinci sırada olduğunu söyledi.ALMANLAR 'ANTALYA' DİYORAlman Seyahat Acenteleri Birliği'nin (DRV) yaptığı son açıklamasına göre, Alman seyahat bürolarında yapılan rezervasyonların özellikle paket tur şeklinde olduğunu belirten Çorabatır, rezervasyonlarda ülkeler bazında Türkiye ilk sıralarda iken şehir olarak ise Antalya'nın birinci sırada olduğunu kaydetti.İNGİLTERE'DE REZERVASYONLAR ANTALYA'YA KAYDIBaşkan Çorabatır, İngiltere'deki sektör temsilcilerinin açıklamalarına göre ise mayıs ayından sonraki süreç için rezervasyonlarda büyük yükseliş olduğu, Türkiye'de özellikle Ege ve Antalya'nın en fazla rezervasyon alan destinasyonlar arasında bulunduğunu dile getirdi. Çorabatır, Batı Akdeniz rezervasyonlarının Antalya'ya kaydığı ve Türkiye'ye ilk defa gelecek ziyaretçi rezervasyonları alındığını da dile getirdi.RUSLARIN TERCİHİ YİNE TÜRKİYERusya pazarında ise Türkiye'nin en çok tercih edilen ülke olmaya devam ettiğini anlatan Sururi Çorabatır, Rusya'da ise OneTwoTrip'in açıkladığı sonuçlara göre baharda Ruslar arasında en popüler olan yurt dışı seyahat rotalarında, Rusya'da tüm uçak biletlerinin yüzde 35'ine denk gelen yaklaşık üçte birinin Türkiye'ye gitmek için alındığını söyledi.PUTİN'İN AÇIKLAMASI SEVİNDİRİCİÇorabatır, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Ekonomilerinde turizmin büyük yer tuttuğu bazı ülkeler artık turistlere kapılarını açmaya başladığını duyuruyor. Biz elbette, yaz tatillerini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlarımızı yapay olarak tutmamalıyız ve bunu yapmayacağız da" şeklindeki açıklamasını sevindirici bir gelişme olarak değerlendirdi. Putin'in bu açıklaması sonrasında Rusların tatil planlamalarının kolaylaşacağı ve bu noktada en büyük tercihin de yine Türkiye'ye olmasını beklediklerini açıkladı.TURİZM BÖLGELERİ DİKKATLİ OLALIMTürkiye'de seyahat hareketliliğinin mayıs ayında başlayacağının öngörüldüğünü de belirten Sururi Çorabatır, Türkiye ve dünyadaki salgın etkilerini sektör olarak sürekli yakından takip ettiklerini açıkladı. Öncelikle yeni sezonu hem Türkiye'de hem de Türkiye'ye seyahat edecek ülkelerdeki Covid-19 salgını kaynaklı vaka sayılarının düşmesinin belirleyeceğine dikkat çeken Çorabatır, "Bu kapsamda aşı çalışmaları dünya turizmine umut verirken, aşılanma oranı da ülkelerarası seyahati daha güvenli kılacaktır" dedi.SEZON İÇ PAZARLA AÇILIR

2020 sezonunda olduğu gibi 2021'de de turizm hareketinin 12-16 Mayıs tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı itibarıyla iç pazarla başlamasını beklediklerini belirten TÜROFED Başkanı, "Beraberinde Rusya ve Ukrayna'dan geçen yıl olduğu gibi iyi bir talep geleceğini görüyoruz. Ardından ise Doğu Avrupa talepleriyle sezon devam edecektir. Bu süreci hep birlikte atlatmak için lütfen tüm turizm bölgeleri olarak dikkat edelim. Bunun için kamuoyu oluşturalım, bir an önce risk rakamlarının düşmesini sağlayalım. Ayrıca normalleşmeyle birlikte ticaret ve sanayideki haraketliliğin yansımalarını da şehir otellerimizde görmeye başladık ve bayramla birlikte daha da artacaktır" ifadelerini kullandı.


Rusya, Almanya ve İngiltere'de tercih Antalya

Almanya, England, Turizm, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rusya, Almanya ve İngiltere'de tercih Antalya - Son Dakika


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