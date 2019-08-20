Son Dakika Haberleri: Rusya altın rezervlerini artırmaya devam ediyor
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Rusya altın rezervlerini artırmaya devam ediyor

24 dakika önce

Rusya'nın altın rezervleri temmuzda yüzde 0,42 artarak 2 bin 217 tona ulaşırken, ülkenin uluslararası rezervlerinde altının payı yüzde 19,61'e çıktı.

Rusya altın rezervlerini artırmaya devam ediyor, System.String[]
Rusya'nın altın rezervleri temmuzda yüzde 0,42 artarak 2 bin 217 tona ulaşırken, ülkenin uluslararası rezervlerinde altının payı yüzde 19,61'e çıktı.
Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, banka bu yılın ocak-temmuz döneminde 105,7 ton altın satın aldı.
Rusya'nın altın rezervleri temmuzda ise bir önceki aya göre yüzde 0,42 artarak 2 bin 217 tona ulaşırken, ülkenin uluslararası rezervlerinde altının payı da söz konusu dönemde yüzde 19,35'ten yüzde 19,61'e yükseldi.
Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından yayımlanan rapora göre, Rusya, ekonomisinde devam ettirdiği "dolarsızlaşma" politikası doğrultusunda geçen yıl 274,3 ton altın alarak 2018'de dünyanın en çok altın alan ülkesi oldu.
Özellikle ABD tahvillerini elinden çıkararak elde ettiği bütçeyi altına yatıran Rusya'nın altın rezervleri 2018 sonu itibarıyla 2 bin 112 tona ulaşmıştı.
Rusya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:02 Kaynak: AA
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