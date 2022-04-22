Rusya: "Amacımız Donbass'ta ve Ukrayna'nın güneyinde tam kontrol sağlamak" - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya: "Amacımız Donbass'ta ve Ukrayna'nın güneyinde tam kontrol sağlamak"

22.04.2022 14:38
Rusya: "Amacımız Donbass'ta ve Ukrayna'nın güneyinde tam kontrol sağlamak"

Rus Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Komutan Yardımcısı Rustam Minnekaev, Rus ordusunun Ukrayna'da devam eden savaşta ikinci aşamadaki görevinin Donbass ve Ukrayna'nın güneyinde tam kontrolü sağlamak olduğunu ifade etti.

Rus Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Komutan Yardımcısı Rustam Minnekaev, Rus ordusunun Ukrayna'da devam eden savaşta ikinci aşamadaki görevinin Donbass ve Ukrayna'nın güneyinde tam kontrolü sağlamak olduğunu ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşı 58. günde devam ediyor. Rus Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Komutan Yardımcısı Rustam Minnekaev, Sverdlovsk bölgesindeki Savunma Sanayii İşletmeleri Birliği'nin yıllık genel toplantısında savaşa dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Minnekaev, "Özel operasyonun 2 gün önce başlayan ikinci aşamasında Rus ordusunun görevlerinden biri, Donbass ve güney Ukrayna üzerinde tam kontrol sağlamak. Bu durum, Kırım'a bir kara koridoru oluşturulmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Donbass üzerindeki kontrolün Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'a kara koridoru oluşturmaya olanak sağlayacağını söyleyen Minnekaev, Ukrayna'nın güneyi üzerinde sağlanacak kontrolün ise Rusya'ya, Moldova sınırları içerisinde tek taraflı bağımsızlığını ilan Transdinyester'e erişim sağlayacağını vurguladı.

(İHA)

YORUMLAR
500
Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz Fahrettin Altun, 'Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye'ye Etkileri: Tehditler ve Fırsatlar Çalıştayı'nda konuştu Fahrettin Altun, 'Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye'ye Etkileri: Tehditler ve Fırsatlar Çalıştayı'nda konuştu

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya: 'Amacımız Donbass'ta ve Ukrayna'nın güneyinde tam kontrol sağlamak' - Son Dakika


Son Dakika
15:10 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz, "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet aldı!
15:05 Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis istemi hakkında konuştu: Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok ama bu ülkeye zararı var
14:49 Komedyen Hasan Can Kaya, sosyal medya hesabında 2,5 milyon takipçiye ulaştı!
14:46 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan müzik yasağı açıklaması: Dört bakanlık olarak üzerinde çalışıyoruz
14:44 Karadeniz'de belirsiz kuş ölümleri halkı telaşlandırdı: Sahiller ölü kuşlarla doldu
14:37 Beşiktaş'tan atak geldi! Galatasaray'la görüşmeleri devam eden Burak Yılmaz'a şaşırtan telefon
14:32 Rusların ele geçirdiği Mariupol'de direnen taburdan ilk görüntü! Putin'e meydan okudular
14:17 Erdoğan'dan, Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: 3 şehidimiz var, 45 terörist etkisiz hale getirildi
13:32 Seren Serengil'den Hakan Sabancı'ya "dost" tavsiyesi: Şeyma Subaşı'na dikkat et hamile kalmasın
13:58 Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi, Bakan Dönmez kesinti yapılan hane sayısını açıkladı: 268 bin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 15:19:37. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya: "Amacımız Donbass'ta ve Ukrayna'nın güneyinde tam kontrol sağlamak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement