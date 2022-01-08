Rusya: Amerikalılar evine geldiğinde hayatta kalmak zor - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "Ruslar evinize gelirse gitmez" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın Rusya'nın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında Kazakistan'a asker gönderilmesine öncülük etmesi ile ilgili açıklamaları değerlendirildi.

Blinken'ın Kazakistan'daki olaylarla ilgili "kaba şekilde şaka yaptığı" belirtilen açıklamada, "Blinken, tarih derslerini çok seviyorsa, şunu bilmeli: Amerikalılar evine geldiğinde, hayatta kalmak, soyguna veya tecavüze uğramamak zor oluyor." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yakın geçmiş değil, Amerikan devletinin 300 yıllık tarihi bize ders veriyor. Kuzey Amerika kıtasındaki Kızılderililer, Koreliler, Vietnamlılar, Iraklılar, Panamalılar, Yugoslavyalılar, Libyalılar, Suriyeliler ve kendi evinde davet edilmeyen bu misafirleri görme şansına sahip olan diğer talihsiz insanlar, bununla ilgili birçok şey anlatabilir."

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün, Rusya'nın Kazakistan'a barış gücü gönderme konusunda öncülük etmesine ilişkin "Bence yakın tarihten alınabilecek bir ders şu ki Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden uzaklaştırmanız çok zordur." ifadesini kullanmıştı.