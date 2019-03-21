Son Dakika Haberleri: Rusya: Amerikan B-52 Savaş Uçağına Önleme Uçuşu Yapıldı

Rusya: Amerikan B-52 Savaş Uçağına Önleme Uçuşu Yapıldı

1 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı, iki Rus Su-27 uçağının Baltık Denizi üzerinde Rusya sınırına yakın mesafede seyreden nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağına önleme uçuşu yaptığını duyurdu.

Rusya: Amerikan B-52 Savaş Uçağına Önleme Uçuşu Yapıldı, System.String[]
Rusya Savunma Bakanlığı, iki Rus Su-27 uçağının Baltık Denizi üzerinde Rusya sınırına yakın mesafede seyreden nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağına önleme uçuşu yaptığını duyurdu.

Bakanlık, Rus uçaklarının B-52'ye refakat ettiğini, ABD uçağının rotasını Rusya sınırlarından farklı yöne çevirmesi sonrası üslerine geri döndüğünü ifade etti. Bakanlık o anlara dair de görüntü yayınladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:26 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Dünya
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