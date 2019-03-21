Rusya: Amerikan B-52 Savaş Uçağına Önleme Uçuşu Yapıldı
1 saat önce
Rusya Savunma Bakanlığı, iki Rus Su-27 uçağının Baltık Denizi üzerinde Rusya sınırına yakın mesafede seyreden nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağına önleme uçuşu yaptığını duyurdu.
Rusya
Savunma Bakanlığı, iki Rus Su-27 uçağının Baltık Denizi
üzerinde Rusya sınırına yakın mesafede seyreden nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağına önleme uçuşu yaptığını duyurdu.
Bakanlık, Rus uçaklarının B-52'ye refakat ettiğini, ABD
uçağının rotasını Rusya sınırlarından farklı yöne çevirmesi sonrası üslerine geri döndüğünü ifade etti. Bakanlık o anlara dair de görüntü yayınladı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:26 Kaynak: DHA
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