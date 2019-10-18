Rusya Ankara Büyükelçisi Erkhov: "İki ülke arasında ki siyasi diyalog neredeyse zirveye ulaşmış durumda"

ANKARA - Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov, " Bizim ikili ilişkilerimiz çok büyük bir hızla gelişmekte, iki ülke arasında ki siyasi diyalog neredeyse zirveye ulaşmış durumda. Devlet başkanlarımız sık sık bir araya geliyorlar, daha da fazla telefon görüşmesi yapılıyor. Önümüzde ki hafta Rusya Federasyonu'nda bir sonraki zirve gerçekleştirilecek. İki ülke olarak gerçekten stratejik önem taşıyan projeleri üstleniyor ve gerçekleştiriyoruz"dedi.

Ankara Kitap Fuarı'nın açılışına Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov, katıldı.

Açılış öncesi Rus kitapevinin standını ziyaret eden Erkhov burada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Bizim ikili ilişkilerimiz çok büyük bir hızla gelişmekte, iki ülke arasında ki siyasi diyalog neredeyse zirveye ulaşmış durumda. Devlet başkanlarımız sık sık bir araya geliyorlar, daha da fazla telefon görüşmesi yapılıyor. Önümüzde ki hafta Rusya Federasyonu'nda bir sonraki zirve gerçekleştirilecek. İki ülke olarak gerçekten stratejik önem taşıyan projeleri üstleniyor ve gerçekleştiriyoruz. Bunların arasında Türk akımı var, Akkuyu nükleer santrali var. Ticaret hacmimiz sürekli artış göstermekte ve tüm bu güzel tablo içerisinde kültürel ve beşeri ilişkiler ayrı bir öneme sahip, bugünlerde Ankara'da Rusya'nın klasik ve çağdaş edebiyatını ön plana çıkarıyoruz. Aynı zamanda Türk edebiyatını öğrenmek bizim içinde güzel bir fırsat" dedi.