Son Dakika Haberleri: Rusya Apple'a haksız rekabet soruşturması açtı
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Rusya Apple'a haksız rekabet soruşturması açtı

1 saat önce

Rusya’da Amerikan teknoloji devi Apple’e Rus firması Kaspersky Lab’ın şikayeti üzerine haksız rekabet soruşturması açıldı.

Rusya Apple'a haksız rekabet soruşturması açtı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasındaki ticaret savaşları giderek derinleşirken bu rekabete Rusya da dahil oluyor. Rusya'da Amerikan teknoloji devi Apple'a Rus firması Kaspersky Lab'ın şikayeti üzerine haksız rekabet soruşturması açıldı.

Rus rekabet kurumu FAS, siber güvenlik firması Kaspersky Lab'ın şikayeti üzerine Apple'ın soruşturma altında olduğunu açıkladı. FAS, Kaspersky Lab'ın çocuklar için güvenik uygulamasının neden Apple'ın işletim sisteminde güncellenmediğine dair soruşturma yapıldığını bildirdi. Bu gecikmeden dolayı Rus firmasının uygulamada kayıplar yaşadığı iddia ediliyor.
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Amerika Birleşik Devletleri, Apple, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:43 
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