Rusya, Arjantin'e 10 milyon doz Sputnik V aşısı gönderecek - Son Dakika

Rusya, korona virüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısı için Arjantin ile 10 milyon dozluk anlaşma yapıldığını duyurdu.

Rusya'daki Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından korona virüs salgını için geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde Rusya'da uygulanmaya başlanan Sputnik V aşısı için bir ülke ile daha anlaşmaya varıldı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada, Arjantin hükümeti ile 10 milyon dozluk aşı tedariği konusunda anlaşma imzalandığı ifade edilirken, aşının sevkiyatının ne zaman gerçekleşeceği konusunda bilgi verilmedi. RDIF, Arjantin'e gönderilecek olan aşının Rusya'nın yanı sıra Güney Kore, Hindistan, Brezilya ve Çin gibi üretim anlaşması yapılan ülkelerden tedarik edileceğini aktarırken, üretim konusunda başka ülkeler ile de görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Arjantin Başkanı Alberto Fernandez ise yaptığı açıklamada, Rusya ile yapılan aşı anlaşmasını doğrulayarak, "Ocak-Şubat aylarında 10 milyon Arjantinliyi aşılamak için yeterli dozumuz olacak" ifadelerini kullandı.

Rusya, Arjantin ile birlikte 50'den fazla ülkeden toplamda 1 milyar 200 milyon doz aşı siparişi aldı. - MOSKOVA