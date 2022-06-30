Rusya: Askeri birlikleri, görevlerini tamamladığı için Yılan Adası'ndan çektik - Son Dakika
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Rusya: Askeri birlikleri, görevlerini tamamladığı için Yılan Adası'ndan çektik

30.06.2022 13:49
Rusya: Askeri birlikleri, görevlerini tamamladığı için Yılan Adası'ndan çektik

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri birliklerinin görevlerini tamamladığı için Yılan Adası'ndan çekildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri birliklerinin görevlerini tamamladığı için Yılan Adası'ndan çekildiğini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki Rus ordusunun eylemleri hakkında bilgi verdi.

Yılan Adası'ndaki duruma değinen Konaşenkov, "Rusya, Rusya Silahlı Kuvvetleri, iyi niyet göstergesi olarak Yılan Adası'nda kendilerine verilen görevleri tamamladı ve buradaki askeri birlikleri geri çekti. Böylece Rusya Federasyonu'nun, BM'nin Ukrayna topraklarından tarım ürünlerinin çıkarılması için insani koridorunun organize edilmesi yönündeki çabalarına müdahale etmediği uluslararası topluma gösterildi." ifadesini kullandı.

"Karadeniz kıyısını hala mayınlardan temizleyen Ukrayna tarafının bu konuda adım atması gerektiğini" vurgulayan Konaşenkov, "Bu karar, Kiev'in Rusya'nın Karadeniz'in kuzeybatı kısmını tamamen kontrol etmesi nedeniyle tahılın çıkarılmasının imkansız olduğuna atıfta bulunarak, yaşanacak gıda krizi konusunda spekülasyon yapmasına izin vermeyecek." diye konuştu.

"3 Su-25 savaş uçağı düşürüldü"

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri altyapılara yönelik saldırılarına devam ettiğini belirten Konaşenkov, Ukrayna'nın Dnipro kentinde "Hortitsa" operasyonel stratejik taburun yönetim merkezinin denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli silahla 28 Haziran'da yok edildiğini söyledi.

Harkiv ve Dnipro bölgelerinde 5 mühimmat ve silah deposunun Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerince yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu aktaran Konaşenkov, Rus hava muharebe taktik birliklerinin 39 yönetim merkezi ile asker ve askeri teçhizatın imha edildiğini belirtti. 3 "Su-25" tipi savaş uçağı ve 9 insansız hava aracının düşürüldüğü bilgisini paylaşan Konaşenkov, Odessa bölgesinde Buk-M1 hava savunma füze sisteminin, Dnipro bölgesinde de S-300 hava savunma sisteminin radar istasyonunun vurulduğunu söyledi.

Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 224 uçak, 134 helikopter, 1400 insansız hava aracı, 353 hava savunma füze sistemi, 3 bin 859 tank ve zırhlı araç, 698 çok namlulu roketatar, 3 bin 59 obüs ve havan topu, 3 bin 916 özel askeri araç imha edildi." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Yılan Adası, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Askeri birlikleri, görevlerini tamamladığı için Yılan Adası'ndan çektik - Son Dakika

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