Rusya, Herson'daki askeri birliklerini Ukrayna'nın Dnipro Nehri'nin sol yakasındaki pozisyonlara çekiyor - Son Dakika
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Rusya, Herson'daki askeri birliklerini Ukrayna'nın Dnipro Nehri'nin sol yakasındaki pozisyonlara çekiyor

10.11.2022 18:00

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da Dnipro Nehri'nin sol yakasındaki pozisyonlara çekilmeye başladığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Herson şehrindeki savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekileceğini duyurdu. Rus askeri güçlerinin Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki eylemleri konusunda bilgi paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, "Mıkolayiv ve Kriviy Rig yönlerinde Rus birliklerinin, onaylanan plan doğrultusunda Dnipro Nehri'nin sol yakasında hazırlanmış pozisyonlara geçişi gerçekleştiriliyor" dedi.

"GÜNEY YÖNLERİNDEKİ SALDIRILARI PÜSKÜRTTÜK"

Konaşenkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kupyansk, Krasnıy Liman, Donetsk'in güney yönlerindeki saldırılarının püskürtüldüğünü ve buradaki çatışmalarda 200'den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda askeri teçhizatın da yok edildiğini iddia etti.

Savaşta yeni seyir! Rusya, Herson'daki askeri birliklerini Dnipro Nehri'nin sol yakasındaki pozisyonlara çekmeye başladı

"2 YÖNETİM MERKEZİNİ İMHA ETTİK"

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 2 yönetim merkezi, mühimmat ve yakıt depolarının imha edildiğini aktaran Konaşenkov, "Su-25" tipi savaş uçağı, "Mi-8" tipi helikopter ile 9 insansız hava aracının düşürüldüğünü söyledi. Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 333 uçak, 173 helikopter, 2 bin 479 insansız hava aracı, 388 hava savunma füze sistemi, 6 bin 491 tank ve zırhlı araç, 885 çok namlulu roketatar, 3 bin 564 obüs ve havan topu, 7 bin 158 özel askeri araç yok edildi" diye konuştu.

PUTİN 4 BÖLGEYİ İLHAK EDEN YASAYI 5 EKİM'DE İMZALAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik belgeleri 30 Eylül'de, yasaları da 5 Ekim'de imzalamıştı.

Kaynak: AA
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