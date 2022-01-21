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Son dakika haber! Rusya askeri tatbikat için Belarus'a S-400 hava savunma sistemleri gönderdi - Son Dakika

Son dakika haber! Rusya askeri tatbikat için Belarus'a S-400 hava savunma sistemleri gönderdi

21.01.2022 12:01

Son dakika haberi... Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus ile gerçekleştirilecek askeri tatbikat için iki S-400 hava savunma sisteminin Belarus'a gönderildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus ile gerçekleştirilecek askeri tatbikat için iki S-400 hava savunma sisteminin Belarus'a gönderildiğini duyurdu.

Rusya ile Belarus, ortak askeri tatbikata hazırlanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Uzak Doğu askeri birimine bağlı 2 adet S-400 hava savunma sisteminin Belarus'a gönderilmek üzere Habarovks bölgesinden trenlere yüklendiğini bildirildi. Açıklamada S-400'lere yönelik, "Belarus ve Rusya'nın Birleşik Bölgesel Hava Savunma Sisteminin bir parçası olarak hava savunma eğitimi muharebe görevini üstlenecek" denildi. S-400 hava savunma sistemleri Belarus topraklarına ulaştıktan sonra poligonlara yerleştirilecek ve askeri tatbikat için hazır hale getirilecek.

Rusya, iki etaptan oluşan ve 20 Şubat'ta sona erecek tatbikatlar için Rusa Belarus'a 12 adet Su-35 avcı uçağı, iki tabur S-400 uzun menzilli füze savunma sistemi ile Pantsir-S kısa menzilli füze sistemi konuşlandırıyor.

(Erhan Altıparmak-İHA)

Son dakika haber! Rusya askeri tatbikat için Belarus'a S-400 hava savunma sistemleri gönderdi
Son dakika haber! Rusya askeri tatbikat için Belarus'a S-400 hava savunma sistemleri gönderdi
Son dakika haber! Rusya askeri tatbikat için Belarus'a S-400 hava savunma sistemleri gönderdi

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Tatbikat, Belarus, Rusya, S 400, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Rusya askeri tatbikat için Belarus'a S-400 hava savunma sistemleri gönderdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Rusya askeri tatbikat için Belarus'a S-400 hava savunma sistemleri gönderdi - Son Dakika
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