Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyet, Dışişleri Bakanlığı'na geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyet, Dışişleri Bakanlığı'na geldi - Son Dakika

Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyet, Dışişleri Bakanlığı'na geldi

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı binası Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyetin araçlarının bakanlığa girişi ANKARA - Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyet, İdlib'deki duruma ilişkin görüşmelerde bulunmak için Dışişleri Bakanlığı'na geldi.

Dışişleri Bakanlığı binası

Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyetin araçlarının bakanlığa girişi ANKARA - Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyet, İdlib'deki duruma ilişkin görüşmelerde bulunmak için Dışişleri Bakanlığı'na geldi.

Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyet, Dışişleri Bakanlığı'na geldi

İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:35 Kaynak: AA
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