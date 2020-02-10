Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyet, Dışişleri Bakanlığı'na geldi - Son Dakika

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Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyet, Dışişleri Bakanlığı'na geldi
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı binası Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyetin araçlarının bakanlığa girişi ANKARA - Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyet, İdlib'deki duruma ilişkin görüşmelerde bulunmak için Dışişleri Bakanlığı'na geldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:35 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı binası
Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyetin araçlarının bakanlığa girişi ANKARA - Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyet, İdlib'deki duruma ilişkin görüşmelerde bulunmak için Dışişleri Bakanlığı'na geldi.
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