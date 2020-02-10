Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyet, Dışişleri Bakanlığı'na geldi - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı binası

Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyetin araçlarının bakanlığa girişi ANKARA - Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyet, İdlib'deki duruma ilişkin görüşmelerde bulunmak için Dışişleri Bakanlığı'na geldi.