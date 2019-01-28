Son Dakika Haberleri: Rusya, Astana Üçlüsü İçin Tarih Verdi

Rusya, Astana Üçlüsü İçin Tarih Verdi

25 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye krizine çözüm bulmak amacıyla oluşturulan ve Astana üçlüsü olarak bilinen Rusya, Türkiye ve İran görüşmelerinin Şubat ayında gerçekleşebileceğini söyledi.

Rusya, Astana Üçlüsü İçin Tarih Verdi, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye krizine çözüm bulmak amacıyla oluşturulan ve Astana üçlüsü olarak bilinen Rusya, Türkiye ve İran görüşmelerinin Şubat ayında gerçekleşebileceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye krizine çözüm bulmak amacıyla oluşturulan Rusya, Türkiye ve İran'dan oluşan üçlü mekanizma toplantıları için tarih verdi. Kazakistanlı mevkidaşı Beibut Atamkulov ile yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Lavrov, "Arkadaşlarımızın Suriye konusunda üst düzey uluslararası toplantıları teşvik etme çabalarını gerçekten takdir ediyoruz. Toplantının gelecek ayın ortasında Astana'da yapılması planlanıyor" dedi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:55 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı, Suriye, Astana, Rusya Federasyonu, Politika
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