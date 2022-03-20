Rusya, Avdiivka'da sivil yerleşim alanlarını vurdu - Son Dakika
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Rusya, Avdiivka'da sivil yerleşim alanlarını vurdu

20.03.2022 16:34

- Rusya, Avdiivka'da sivil yerleşim alanlarını vurdu Ukrayna'nın Avdiivka kentindeki sivil yerleşim yerleri bombalandı.

- Rusya, Avdiivka'da sivil yerleşim alanlarını vurdu

KİEV - Ukrayna'nın Avdiivka kentindeki sivil yerleşim yerleri bombalandı.

Rusya-Ukrayna savaşı 25. gününde de devam ederken, Rusya Ukrayna'nın Avdiivka kentini hedef aldı. Kentteki sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının ardından ağır hasar alan çok katlı binalardaki birçok dairede yangın çıktı. Kullanılamaz hale gelen dairelerde yaşayan Ukraynalılar, güvenli bölgelere tahliye edildi. Olay yerine gelen Acil Durumlar Servisi personelinin müdahaleleri sonrası yangın söndürüldü. Ölü veya yaralılara ilişkin açıklama yapılmadı.

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Ukrayna, Yangın, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya, Avdiivka'da sivil yerleşim alanlarını vurdu - Son Dakika


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