Rusya, Avrupa Konseyi'nde çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya, Avrupa Konseyi'nde çıkarıldı

16.03.2022 20:04
Rusya, Avrupa Konseyi'nde çıkarıldı

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Avrupa Konseyi Statüsünün 8'inci Maddesi uyarınca başlatılan prosedür çerçevesinde Avrupa Konseyi'nden çıkarıldı.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Avrupa Konseyi Statüsünün 8'inci Maddesi uyarınca başlatılan prosedür çerçevesinde Avrupa Konseyi'nden çıkarıldı. Rusya'nın bayrağı Avrupa Konseyi'nin Fransa'nın Strazburg kentindeki genel merkezinden indirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Avrupa Birliği'nin (AB), kendilerine karşı aldığı yaptırım kararları ve önlemlere karşılık olarak Rusya, dün Avrupa Konseyi üyeliğinden ayrıldığını duyurmuştu. Avrupa Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlar Komitesi, bu sabah yaptığı olağanüstü toplantıda Avrupa Konseyi Statüsünün 8'inci Maddesi uyarınca başlatılan prosedür çerçevesinde, Rusya Federasyonu'nun bugünden itibaren Avrupa Konseyi 26 yıl sonra üyeliğinin sona ermesine karar verdi" denildi.

Kararın ardından Rusya'nın bayrağı Avrupa Konseyi'nin Fransa'nın Strazburg kentindeki genel merkezinden indirildi.

Öte yandan Rusya, 28 Şubat 1996'da Avrupa Konseyi'nin 39'uncu üye devleti olurken, Ukrayna'ya saldırısından 1 gün sonra 25 Şubat'ta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Statüsünün 8'inci Maddesi uyarınca Rusya'nın Bakanlar Komitesi ve Parlamenterler Meclisi'ndeki temsil haklarını askıya almıştı.

(İHA)

Rusya, Avrupa Konseyi'nde çıkarıldı

YORUMLAR
500
Ukrayna, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden çıkarılmasını talep etti Ukrayna, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden çıkarılmasını talep etti Rusya, Avrupa Konseyi üyeliğinden resmen çıktı Rusya, Avrupa Konseyi üyeliğinden resmen çıktı

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya, Avrupa Konseyi'nde çıkarıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:18 Merakla beklenen açıklama geldi! Fed politika faizini 25 baz puan artırdı
21:16 Barcelona bu sefer farklı konuşuyor: Bakalım yarın neler olacak
20:46 Fenerbahçe kalesini koruyacak yeni isim belli oldu! Berke'nin yerine Sinan Bolat gelecek
20:42 Ukrayna'da yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro salonu bombalandı! Ajanslar "acil" koduyla verdi
20:40 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 118 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 345 yeni vaka tespit edildi
20:26 ABD Başkanı Biden'dan yeni açıklama: Ortaklarımızla ve müttefiklerimizle birlikte Putin'e baskılarımıza devam edeceğiz
19:54 Survivor'da Sergen Yalçın sürprizi! Dominik Cumhuriyeti'nin yolunu tuttu
19:52 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın planının başarısız olduğunu belirtti: Rus ordusu gücünün yüzde 40'ını kaybetti
19:15 Uluslararası Adalet Divanı'ndan önemli karar: Rusya, işgale son vermeli
19:11 16 yıl sonra hüsranla biten sezon! Cristiano Ronaldo kariyerinin en zor günlerini geçiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 21:23:33. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya, Avrupa Konseyi'nde çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement