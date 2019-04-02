Rusya
'nın Avrupa
ve Asya
pazarlarına sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarikinde ABD
'yi geride bıraktığı belirtildi.
Uluslararası LNG İthalatçıları Grubu'nun raporuna göre Avrupa ülkeleri, Rus gazını Amerikan gazına tercih etti. Rusya'nın Avrupa'ya toplam LNG tedariki 4.4 milyon ton olurken ABD ise Avrupa ülkelerine 2.7 milyon ton LNG sattı. Avrupa'ya en fazla LNG ihraç edenler Katar
(16.4 milyon ton), Cezayir
(9.2 milyon ton) ve Nijerya
(9 milyon ton) oldu.
2018 yılı verilerine göre Rusya, Asya pazarında da ABD'yi geride bıraktı. Asya ülkeleri Rusya'dan 12.8 milyon ton LNG alırken ABD'nin tedariki 10.7 milyon tonla sınırlı kaldı.
Asya pazarına LNG ihracatının lideri Avustralya
(66.5 milyon ton) oldu. Katar (56.7 milyon ton) ve Malezya
(24.6 milyon ton) onu izledi.
LNG tedariki, 2018 yılında dünya genelinde yüzde 8.3 artarak 313.8 milyon tona ulaştı. Türkiye
, 2018 yılında Avrupa'nın 2. büyük LNG ithalatçısı olarak Rus Gazprom
şirketlerinden aldığı gaz miktarını azalttı. Türkiye, LNG alımını yüzde 13.2 artırarak 8.3 milyon tona kadar çıkardı. Gazprom'dan daha önce yapılan açıklamada, Türkiye'nin 2018 yılında Rus gazı alımını yüzde 17.2'lik düşüşle 24 milyar metreküpe kadar azalttığı belirtilmişti.
The post Rusya, Avrupa ve Asya pazarlarına LNG tedariğinde ABD'yi geride bıraktı
appeared first on Enerji Enstitüsü
.