Son Dakika Haberleri: Rusya, Avrupa'ya Sıvılaştırılmış Doğalgaz Satışında Lider"

Rusya, Avrupa'ya Sıvılaştırılmış Doğalgaz Satışında Lider"

1 saat önce

Moskova enerjide AB’ye damgasını vurmaya devam ediyor. Rusya, Avrupa’ya sıvılaştırılmış doğalgaz satışında ABD’yi ve Katar’ı geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Rusya’nın “Yamal SPG” projesinden Avrupa’ya şubat ayı boyunca 1,41 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatı yapıldı. Rusya, yeni projelerin hayata geçirilmesiyle dünyada sıvılaştrılmış doğalgaz pazarında payını yüzde 20’ye yükseltmeyi hedefliyor. Rusya’nın ardından şubat ayında Avrupa’ya en […]The post “Rusya, Avrupa’ya sıvılaştırılmış doğalgaz satışında lider” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Rusya, Avrupa'ya Sıvılaştırılmış Doğalgaz Satışında Lider
Moskova enerjide AB'ye damgasını vurmaya devam ediyor. Rusya, Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğalgaz satışında ABD'yi ve Katar'ı geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Rusya'nın "Yamal SPG" projesinden Avrupa'ya şubat ayı boyunca 1,41 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatı yapıldı.

Rusya, yeni projelerin hayata geçirilmesiyle dünyada sıvılaştrılmış doğalgaz pazarında payını yüzde 20'ye yükseltmeyi hedefliyor. Rusya'nın ardından şubat ayında Avrupa'ya en fazla sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatı yapan ülke, 1,33 milyon tonla Katar oldu. Bu ülkeyi Cezayir ve Nijerya izledi.

Ocak ayında bu sıralamada Katar'dan sonra ikinci olan ABD ise şubatta 640 bin tonla beşinciliğe geriledi. Rusya'dan şubat ayında en fazla Avrupa'nın kuzeybatısına sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatı yapıldı. Uzmanlar, Rusya'nın önümüzdeki beş yıl içinde Avrupa pazarına sıvılaştırılmış doğalgaz satışında Katar ile aynı seviyeye ulaşabileceğini öngörüyor.

The post "Rusya, Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğalgaz satışında lider" appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:50 

Katar, Avrupa, Rusya Federasyonu, Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Malatya'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı Euro Bölgesi, 4. Çeyrekte Yüzde 0,2 Büyüdü

Gelin, En Mutlu Gününde Damadın Şiddetine Maruz Kaldı Konya Şeker Üretici Ödemlerine 8 Mart'ta Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 20:17:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya, Avrupa'ya Sıvılaştırılmış Doğalgaz Satışında Lider"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]