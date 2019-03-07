Rusya, Avrupa'ya Sıvılaştırılmış Doğalgaz Satışında Lider"
1 saat önce
Moskova enerjide AB’ye damgasını vurmaya devam ediyor. Rusya, Avrupa’ya sıvılaştırılmış doğalgaz satışında ABD’yi ve Katar’ı geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Rusya’nın “Yamal SPG” projesinden Avrupa’ya şubat ayı boyunca 1,41 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatı yapıldı. Rusya, yeni projelerin hayata geçirilmesiyle dünyada sıvılaştrılmış doğalgaz pazarında payını yüzde 20’ye yükseltmeyi hedefliyor. Rusya’nın ardından şubat ayında Avrupa’ya en […]The post “Rusya, Avrupa’ya sıvılaştırılmış doğalgaz satışında lider” appeared first on Enerji Enstitüsü.
Moskova
enerjide AB
'ye damgasını vurmaya devam ediyor. Rusya
, Avrupa
'ya sıvılaştırılmış doğalgaz satışında ABD
'yi ve Katar
'ı geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Rusya'nın "Yamal SPG" projesinden Avrupa'ya şubat ayı boyunca 1,41 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatı yapıldı.
Rusya, yeni projelerin hayata geçirilmesiyle dünyada sıvılaştrılmış doğalgaz pazarında payını yüzde 20'ye yükseltmeyi hedefliyor. Rusya'nın ardından şubat ayında Avrupa'ya en fazla sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatı yapan ülke, 1,33 milyon tonla Katar oldu. Bu ülkeyi Cezayir
ve Nijerya
izledi.
Ocak ayında bu sıralamada Katar'dan sonra ikinci olan ABD ise şubatta 640 bin tonla beşinciliğe geriledi. Rusya'dan şubat ayında en fazla Avrupa'nın kuzeybatısına sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatı yapıldı. Uzmanlar, Rusya'nın önümüzdeki beş yıl içinde Avrupa pazarına sıvılaştırılmış doğalgaz satışında Katar ile aynı seviyeye ulaşabileceğini öngörüyor.
The post "Rusya, Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğalgaz satışında lider"
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
Son Dakika
» Sektörel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:50
Malatya'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı
Euro Bölgesi, 4. Çeyrekte Yüzde 0,2 Büyüdü
Gelin, En Mutlu Gününde Damadın Şiddetine Maruz Kaldı
Konya Şeker Üretici Ödemlerine 8 Mart'ta Başlıyor