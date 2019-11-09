Rusya Avrupa'yı bölmek için Türkiye'yi kullanıyor mu?
6 saat önce
Rusya'nın Brexit referandumuna müdahale ettiği iddialarının yer aldığı rapor sonrası, "Moskova Avrupa'nın işlerine karışıyor" tartışmaları alevlendi. Raporu yorumlayan uzmanlar Rusya'nın Türkiye üzerinden Avrupa'yı böldüğü yorumunu yapıyor.
Rusya'nın Brexit referandumuna müdahale ettiği iddialarının yer aldığı rapor sonrası, "Moskova Avrupa'nın işlerine karışıyor" tartışmaları alevlendi.
İngiliz parlamentosunun İstihbarat ve Güvenlik Komisyonu'nun hazırladığı raporu yorumlayan uzmanlar Rusya'nın Türkiye üzerinden Avrupa'yı bölmeye çalıştığı yorumunu yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:29
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