Rusya, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya karşı yaptırım kararları aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya karşı yaptırım kararları aldı

07.04.2022 19:52
Rusya, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya karşı yaptırım kararları aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, aralarında hükümet ve parlamento üyelerinin bulunduğu Avustralya ve Yeni Zelanda vatandaşlarına yaptırım uygulama kararı alındığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, aralarında hükümet ve parlamento üyelerinin bulunduğu Avustralya ve Yeni Zelanda vatandaşlarına yaptırım uygulama kararı alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avustralya'nın "Batı'nın kararlarını itaatkar bir şekilde takip ederek" Rusya'nın üst düzey yöneticileri ve neredeyse tüm milletvekillerine yönelik yaptırım kararı aldığı belirtildi.

Bugünden itibaren Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralya Ulusal Güvenlik Komitesi üyeleri, Temsilciler Meclisi, Senato ve bölgesel yasama meclis üyelerinin aralarında bulunduğu 228 Avustralya vatandaşına mütekabiliyet gereği Rusya'ya giriş yasağı konulduğu bildirilen açıklamada, "Yakın gelecekte, Rusya'ya karşı olumsuz tutumların oluşmasına katkıda bulunan Avustralya ordusu mensupları, iş adamları, uzmanlar ve medya mensupları da kara listeye dahil edilecek ve duyurulacak." ifadesi kullanıldı.

Yeni Zelanda'nın da Rusya'ya yönelik benzeri görülmemiş yaptırımlar getirdiği belirtilen açıklamada, mütekabiliyet gereği Rusya karşıtı dostane olmayan eylemlerinden dolayı Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Yeni Zelanda Genel Valisi Cynthia Kiro, hükümet ve parlamento üyeleri dahil 130 Yeni Zelanda vatandaşına Rusya'ya giriş yasağı konulduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların bugünden itibaren yürürlüğe girdiği ifade edildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Rusya, Başbakan Jacinda Ardern'in de aralarında bulunduğu 130 Yeni Zelanda vatandaşına yaptırım kararı aldı. Son dakika haberi: Rusya, Başbakan Jacinda Ardern'in de aralarında bulunduğu 130 Yeni Zelanda vatandaşına yaptırım kararı aldı. Son dakika haber... Rusya, Başbakan Scott Morrison'un da aralarında bulunduğu 228 Avustralya vatandaşına yaptırım kararı aldı. Son dakika haber... Rusya, Başbakan Scott Morrison'un da aralarında bulunduğu 228 Avustralya vatandaşına yaptırım kararı aldı.

Yeni Zelanda, Avustralya, Hükümet, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya karşı yaptırım kararları aldı - Son Dakika


Son Dakika
19:39 7 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 36 kişi vefat etti, 9 bin 354 yeni vaka tespit edildi
19:32 Kinder ürünleri Danimarka ve Finlandiya da geri topluyor
19:30 Amatör Lig'de futbolcular birbirlerine öldüresiye saldırdı!
19:10 BM, Rusya'yı Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı
19:09 İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i buldu!
18:55 MHK'nin derbiye Atilla Karaoğlan'ı ataması şaşkınlık yarattı!
18:00 Uyuşturucu zulasını koyduğu yeri unutan şahıs, alay konusu oldu
17:41 Ali Koç: Gelen teklif benim bile kafamı karıştırdı
17:36 Metin Öztürk, dünyaca ünlü hocayla anlaştı!
17:33 Akşener, Ağıralioğlu'nu teselli etti: Güzel yarınlara kavuşacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 19:58:30. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya karşı yaptırım kararları aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement