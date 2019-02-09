Son Dakika Haberleri: Rusya Ay'a Gitmeye Hazırlanıyor

Rusya Ay'a Gitmeye Hazırlanıyor

21 dakika önce

Rusya'daki Roskosmos Ana Bilim Enstitüsü, Rusların 2031 yılında Ay'a ilk insanlı seferlerini düzenleyeceklerini açıkladı.

Rusya Ay'a Gitmeye Hazırlanıyor, System.String[]
Rusya'daki Roskosmos Ana Bilim Enstitüsü, Rusların 2031 yılında Ay'a ilk insanlı seferlerini düzenleyeceklerini açıkladı.

Rusya'daki Roskosmos Ana Bilim Enstitüsü, Rusların 2031 yılında Ay'a ilk insanlı seferlerini düzenlemeye hazırlandıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada Rus kozmonotlar tarafından Ay'da, Rusya Federasyonu Bilim Akademisi'nin belirleyeceği birtakım faaliyetlerin gerçekleştirileceği ifade edildi. İkinci seferin 2032 yılında 'yüzey araçlarının testi' için, 3'üncü seferin ise 2033 'teknik ekipmanların testi' için yapılacağı belirtildi.

Ay'a gönderilecek uzay aracının 'iki süper ağırlık' roketiyle destekleneceği; roketlerden bir tanesinin uzay aracının Ay yörüngesine girmesinde, ikincisinin ise eve dönüş yolunda Dünya yörüngesine girmesinde kullanılacağı belirtildi. Düzenlenecek her sefere M1-M5 aralığında bir kod verilecek.

2031 yılında Ay'a gönderilmesi planlanan uzay aracının deneme uçuşları ise 2028-2029'da yapılacak. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:14 Kaynak: İHA

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