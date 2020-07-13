Rusya: "Ayasofya'nın statüsü Türkiye'nin iç meselesidir" - Son Dakika

Rusya, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi hususunun Türkiye'nin tamamen kendi iç meselesi olduğunu açıkladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesi hususu tüm dünyada yankı bulmaya devam ediyor. Eleştirilerin yanında yabancı ülkelerden karara ilişkin destek mesajları da geldi.



"Geniş toplumsal bir rönesans"



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin tarafından yapılan açıklamada, alınan bu kararın Rusya'da ve diğer ülkelerde geniş toplumsal bir rönesans etkisi oluşturduğuna dikkat çekilerek, "Ayasofya konusu, başka ülkelerin dışarıdan müdahale etmemesi gereken Türkiye'ye özgü bir iç meseledir. Ayasofya, dünya kültürü ve medeniyetinin önemli bir objesidir" ifadeleri kullanıldı. - MOSKOVA