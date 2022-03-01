Rusya: "Azak Denizi Kıyılarında Kontrol Tamamen Sağlandı" - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya: "Azak Denizi Kıyılarında Kontrol Tamamen Sağlandı"

01.03.2022 19:08

- Rusya: "Azak Denizi kıyılarında kontrol tamamen sağlandı" Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki operasyonlara dair son durumu aktararak, "Azak Denizi kıyılarında kontrol tamamen sağlandı" dedi.

- Rusya: "Azak Denizi kıyılarında kontrol tamamen sağlandı"

MOSKOVA - Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki operasyonlara dair son durumu aktararak, "Azak Denizi kıyılarında kontrol tamamen sağlandı" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından saldırılar devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı operasyonlara ilişkin son durumu kamuoyu ile paylaştı. Rusya Savunma Bakanı İgor Konaşenkov, Rus ordusunun ilerleyişi hakkında, "Azak Denizi kıyılarında kontrol tamamen sağlandı. Bugünden itibaren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin, Azak Denizi'ne çıkışı tamamen engellendi. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle Luhansk Halk Cumhuriyeti birlikleri operasyonun başından beri 61 kilometre derinliğe kadar ilerledi. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin son 1 gün içinde ilerleyişi 19 kilometreyi buldu" dedi.

Rus ordusu tarafından uzun menzilli ve deniz tabanlı füzelerin kullanıldığını belirten Konaşenkov, "1 Mart'ta, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, uzun menzilli hava ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarla bir saldırı gerçekleştirdi. 2 havaalanı ve 3 radar hava savunma radar merkezi vuruldu. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri toplamda Ukrayna'nın bin 325 askeri altyapısını imha etti. Bunlardan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 43 kontrol merkezi ve iletişim merkezi, 395 tank ve diğer zırhlı araçları, 59 çoklu roketatar, 179 havan topu ve topçu sistemleri, 286 askeri özel araç imha edildi" ifadelerini kullandı.

Rusya: Azak Denizi Kıyılarında Kontrol Tamamen Sağlandı
Rusya: Azak Denizi Kıyılarında Kontrol Tamamen Sağlandı
Rusya: Azak Denizi Kıyılarında Kontrol Tamamen Sağlandı

YORUMLAR
500
Esir alınan Rus askeri annesiyle görüştü: Anne ben esir alındım Esir alınan Rus askeri annesiyle görüştü: Anne ben esir alındım Başkent Kiev'de büyük panik! Rusya tesisleri vuracağını açıkladı, halk ne yapacağını bilemedi Başkent Kiev'de büyük panik! Rusya tesisleri vuracağını açıkladı, halk ne yapacağını bilemedi Dünya Atletizm Birliği, Rus ve Belaruslu sporcuları müsabakalardan men etti Dünya Atletizm Birliği, Rus ve Belaruslu sporcuları müsabakalardan men etti

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya: 'Azak Denizi Kıyılarında Kontrol Tamamen Sağlandı' - Son Dakika


Son Dakika
19:15 Cristiano Ronaldo yarı çıplak duş aldı! Canlı yayında 700 bin kişi izledi
19:06 Kiev'de radyo kulesi bombalandı! O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
18:28 Basın toplantısında "Korkaksın" çıkışı! İngiltere Başbakanı Johnson neye uğradığını şaşırdı
18:24 Batılı ülkeler rezervlerin yarısına erişimini dondurdu! Putin bu durum karşısında ne yapacak?
17:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda ve Avusturya ile görüştü! Rusya-Ukrayna saldırıları ana gündem maddesiydi
17:54 Başkent Kiev'de büyük panik! Rusya tesisleri vuracağını açıkladı, halk ne yapacağını bilemedi
17:46 Gol kralı olmuştu! Ukraynalı futbolcu Martynenko, evine atılan bomba sonucu yaşamını yitirdi
17:39 Kerim Aktürkoğlu, Servet Çetin'in rekorunu kırmaya hazırlanıyor! Sadece 13 maçı kaldı
17:30 Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de saldırı düzenlenecek bölgelerin belirlendiğini açıkladı: Bir an önce uzaklaşın
17:04 2 yıldır forma şansı bulamayan Beşiktaşlı Jeremain Lens'ten çarpıcı açıklamalar: Durumum biraz garip çünkü gitmemi istiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 19:32:16. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya: "Azak Denizi Kıyılarında Kontrol Tamamen Sağlandı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement