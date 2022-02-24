Rusya, Azak Denizi'nde nakliyeleri askıya aldı - Son Dakika
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Rusya, Azak Denizi'nde nakliyeleri askıya aldı

24.02.2022 11:27
Rusya, Azak Denizi'nde nakliyeleri askıya aldı

Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı, Azak Denizi'nde gemi nakliyelerinin askıya alındığını duyurdu.

Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı, Azak Denizi'nde gemi nakliyelerinin askıya alındığını duyurdu.

Ajanstan yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığından alınan uyarı doğrultusunda 24 Şubat saat 04.00'ten itibaren Azak Denizi'nde sevkiyatların bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

Azak Denizi'ne hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın kıyısı bulunuyor.

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Ukrayna, Rusya, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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