Rusya-Azerbaycan-Ermenistan zirvesi - Son Dakika

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Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın katılımıyla gerçekleştirilen zirve yaklaşık 3 saat sürdü.

Dağlık Karabağ'daki gelişmelerin ele alındığı zirvenin ardından 3 lider kameralar karşısına geçerek ortak bildiriyi okudu.

Bildiriye göre liderler, Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınırların tekrar belirlenmesi konusunda ikili bir komisyon oluşturulmasına karar verdi. Rusya da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için gerekli olan tüm yardımları sağlamayı taahhüt etti.

Dağlık Karabağ'ın ekonomik potansiyelinin gün yüzüne çıkarılması için mümkün olan en kısa sürede projeler başlatılacağı aktarılan bildiride, Azerbaycan ve Ermenistan sınırlarında istikrar ve güvenliğin sağlanması konusunda adımlar atılacağı açıklandı.

Üçlü görüşmede alınan yeni kararların Güney Kafkasya'da güvenliğe katkı sağlayacağını vurgulayan Aliyev, 'Putin ve Paşinyan ile kapsamlı ve samimi bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Azerbaycan'ın stratejik ortağından daha fazlası olduğunu kaydeden Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra Azerbaycan'ın 100'den fazla savaş esirini Ermenistan'a teslim ettiğini de sözlerine ekledi.