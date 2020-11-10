Rusya, Azerbaycan'ın Rus helikopterinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasını "olumlu" karşıladı - Son Dakika

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da helikopterin karanlıkta ve alçak uçuş yapması nedeniyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

Azerbaycan'ın Rus askeri helikopterini düşürmesine ilişkin itirafının "olumlu" karşılandığı kaydedilen açıklamada, "Azerbaycan tarafı, olayın acilen soruşturulacağını ve faillerin cezalandırılacağını garanti etti." ifadelerine yer verildi.

İstifa eden Berat Albayrak'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan kimdir?