Rusya, Azov Taburu komutanlarını taşıyan 2 adet Mi-8 helikopterini düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya, Azov Taburu komutanlarını taşıyan 2 adet Mi-8 helikopterini düşürdü

31.03.2022 22:29

- Rusya, Azov Taburu komutanlarını taşıyan 2 adet Mi-8 helikopterini düşürdü Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Azov Taburu komutanlarını taşıyan 2 adet Mİ-8 tipi helikopterin düşürüldüğünü açıkladı.

- Rusya, Azov Taburu komutanlarını taşıyan 2 adet Mi-8 helikopterini düşürdü

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Azov Taburu komutanlarını taşıyan 2 adet Mİ-8 tipi helikopterin düşürüldüğünü açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun günlük faaliyet raporuna dair brifing verdi. Ukrayna'daki Azov Taburu'nun Mariupol'den üst rütbeli komutanları tahliye etmeye çalıştığını aktaran Konaşenkov, "Kiev rejimi 31 Mart sabahı Ukraynalı Neo-Nazi Azov Taburu'nun komuta kadrosunu iki Mi-8 helikopteri ile tahliye etmeye çalıştı. Donetsk Halk Cumhuriyeti birlikleri, Ukrayna ordusundan ele geçirdikleri ABD yapımı Stinger füzesiyle Mi-8 helikopterlerini düşürdü. Helikopterlerden biri Rybatskoye köyü yakınlarına düşerken, füze darbesiyle hasar alarak denize doğru yönelen diğer helikopter kıyıya 20 kilometre mesafede düştü" ifadelerini kullandı. Konaşenkov, düşürülen helikopterlerde kaç kişinin öldüğüne dair bilgi paylaşmadı.

Rus ordusunun bugün Ukrayna ordusuna verdirdiği zayiatlara değinen Konaşenkov, "Severodonetsk yakınlarında operasyonlarına devam eden Lugansk Halk Cumhuriyeti birlikleri gün içinde 57. Motorlu Piyade Tugayının savunmasının 2 kilometre derinliğine kadar ilerledi. Tugaya bağlı 40'tan fazla askeri personel, 3 piyade muharebe aracı, çeşitli amaçlara yönelik 3 araç ve 2 mühimmat deposu imha edildi. Saldırıya devam eden Donetsk Halk Cumhuriyeti birliklerinin gruplandırılması, Novobakhmutovka yerleşiminin bir kısmı üzerinde kontrol sağladı. Novoselivka Vtoraya'nın eteklerinde 25. Ukrayna Hava İndirme Tugayının birimleriyle savaşıyorlar. Gün içinde 50'den fazla milliyetçi, 1 tank, 4 piyade savaş aracı, 1 saha mühimmat deposu ve 5 araçlık bir tanker konvoyu imha edildi" dedi.

Konaşenkov, "Gün boyunca, operasyonel taktik uçaklar, Ukrayna'nın 28 askeri tesisini vurdu. Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri hava savunması, İzyum kentinin 30 kilometre batısında havada bir Ukrayna Mi-24 helikopterinin yanı sıra Tamarino, Lisichansk ve Volnovakha yerleşim bölgelerinde 4 Ukrayna insansız hava aracını düşürdü" ifadelerini kullandı.

Rusya, Azov Taburu komutanlarını taşıyan 2 adet Mi-8 helikopterini düşürdü
Rusya, Azov Taburu komutanlarını taşıyan 2 adet Mi-8 helikopterini düşürdü
Rusya, Azov Taburu komutanlarını taşıyan 2 adet Mi-8 helikopterini düşürdü

YORUMLAR
500
Mariupol'da Rus tankı, bir binayı bombaladı! O anlar kameralar tarafından kaydedildi Mariupol'da Rus tankı, bir binayı bombaladı! O anlar kameralar tarafından kaydedildi Son Dakika | Ukrayna ordusu Rus askerlerinin konuşlandığı noktayı vurdu Son Dakika | Ukrayna ordusu Rus askerlerinin konuşlandığı noktayı vurdu

Ukrayna, Piyade, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya, Azov Taburu komutanlarını taşıyan 2 adet Mi-8 helikopterini düşürdü - Son Dakika


Son Dakika
22:41 Türkiye'yi gururlandırdı! Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5. kez şampiyon oldu
22:18 ABD yönetimi tarihte bir ilke imza attı: Günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakıyoruz
22:15 Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa yeniden aday oldu! Galatasaray taraftarı merakla sonucu bekliyor
21:42 Erbakan polemiğiyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karamollaoğlu'ndan yanıt
21:37 Ali Koç, Löw ile görüşüldüğünü doğruladı! Taraftarlar sevinçten havalara uçtu
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski görüştü! İstanbul'daki müzakereler ön plandaydı
20:59 Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesini de içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
20:46 Fenerbahçe bütün ipleri kopardı! Ozan Tufan'ın yeni sezonda Beşiktaş'a gideceği konuşuluyor
20:32 Uzmanlar kalp hastaları ve nefes darlığı çeken vatandaşları uyardı! Çöl tozu geliyor
20:28 Galatasaray'da sular durulmuyor! Kamuoyuyla paylaşılan rapordaki Fatih Terim detayına ilk tepki geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 23:10:28. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya, Azov Taburu komutanlarını taşıyan 2 adet Mi-8 helikopterini düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement