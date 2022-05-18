Rusya: Azov Taburu'na bağlı bazı askerler teslim oldu

Rus güçlerine ait zırhlı araçlar

Tahliye otobüsleri

Rus askerleri

Teslim olan Azov askerleri

Zırhlı personel taşıyıcıları

Bitkin ve yaralı haldeki Azov askerleri

Güvenlik önlemleri Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının en yoğun yaşandığı Mariupol'de Azovstal Sanayi Tesislerinde sıkışan Azov Taburundan bazı askerlerin teslim olduğu bildirildi. Otobüslere bindirilen askerlerden bir kısmının yaralı olduğu görüldü. Seçkin birliğe bağlı Ukraynalı askerler, Rus güçleri tarafından teslim alınarak helikopter ve tanklar eşliğindeki konvoyla Yelenovka'ya götürüldü.