Rus güçlerine ait zırhlı araçlar
Tahliye otobüsleri
Rus askerleri
Teslim olan Azov askerleri
Zırhlı personel taşıyıcıları
Bitkin ve yaralı haldeki Azov askerleri
Güvenlik önlemleri Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının en yoğun yaşandığı Mariupol'de Azovstal Sanayi Tesislerinde sıkışan Azov Taburundan bazı askerlerin teslim olduğu bildirildi. Otobüslere bindirilen askerlerden bir kısmının yaralı olduğu görüldü. Seçkin birliğe bağlı Ukraynalı askerler, Rus güçleri tarafından teslim alınarak helikopter ve tanklar eşliğindeki konvoyla Yelenovka'ya götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Rusya: Azov Taburu'na bağlı bazı askerler teslim oldu - Son Dakika