Rusya: Azov Taburu'na bağlı bazı askerler teslim oldu - Son Dakika
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Rusya: Azov Taburu'na bağlı bazı askerler teslim oldu

18.05.2022 10:59

Rus güçlerine ait zırhlı araçlar Tahliye otobüsleri Rus askerleri Teslim olan Azov askerleri Zırhlı personel taşıyıcıları Bitkin ve yaralı haldeki Azov askerleri Güvenlik önlemleri Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının en yoğun yaşandığı Mariupol'de Azovstal Sanayi Tesislerinde sıkışan...

Rus güçlerine ait zırhlı araçlar

Tahliye otobüsleri

Rus askerleri

Teslim olan Azov askerleri

Zırhlı personel taşıyıcıları

Bitkin ve yaralı haldeki Azov askerleri

Güvenlik önlemleri Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının en yoğun yaşandığı Mariupol'de Azovstal Sanayi Tesislerinde sıkışan Azov Taburundan bazı askerlerin teslim olduğu bildirildi. Otobüslere bindirilen askerlerden bir kısmının yaralı olduğu görüldü. Seçkin birliğe bağlı Ukraynalı askerler, Rus güçleri tarafından teslim alınarak helikopter ve tanklar eşliğindeki konvoyla Yelenovka'ya götürüldü.

Rusya: Azov Taburu'na bağlı bazı askerler teslim oldu
Rusya: Azov Taburu'na bağlı bazı askerler teslim oldu
Rusya: Azov Taburu'na bağlı bazı askerler teslim oldu
Rusya: Azov Taburu'na bağlı bazı askerler teslim oldu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güvenlik Önlemleri, Mariupol, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Azov Taburu'na bağlı bazı askerler teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya: Azov Taburu'na bağlı bazı askerler teslim oldu - Son Dakika
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