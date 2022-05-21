Rusya: "Azovstal çelik fabrikası tamamen boşaltıldı" - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya: "Azovstal çelik fabrikası tamamen boşaltıldı"

21.05.2022 09:42

- Rusya: "Azovstal çelik fabrikası tamamen boşaltıldı" Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mariupol'de Rusya'ya karşı direnişi sürdüren Azovstal çelik fabrikasındaki Ukrayna askerlerinin son grubunun da teslim alındığını, fabrikanın tamamen boşaltıldığını duyurdu.

- Rusya: "Azovstal çelik fabrikası tamamen boşaltıldı"

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mariupol'de Rusya'ya karşı direnişi sürdüren Azovstal çelik fabrikasındaki Ukrayna askerlerinin son grubunun da teslim alındığını, fabrikanın tamamen boşaltıldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, savaşın son durumuna yönelik açıklamalarda bulundu. Sözcü Konaşenkov, Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rus ordusuna karşı direnişin sembolü haline gelen Azovstal çelik fabrikasındaki son Ukraynalı askerlerin de teslim olduğunu bildirdi. Konaşenkov, "Azov taburuna bağlı bir grup Ukraynalı askerin 21 Nisan'dan bu yana bloke ettiği Mariupol'deki Azovstal fabrikası tamamen özgürleştirildi. Askerlerin saklandığı fabrika sahası, tamamen Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçti. 531 Ukraynalı askerden oluşan son grup da teslim oldu" ifadelerini kullandı. Azov taburu komutanının fabrikadan özel bir zırhlı araçla çıkarıldığını aktaran Konaşenkov, 16 Mayıs'tan bu yana fabrikadan toplam 2 bin 439 Ukrayna askerinin silahı bırakıp teslim olduğunu ifade etti.

Konaşenkov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun operasyonun tamamlandığını, fabrika sahasının ve Mariupol şehrinin Ukraynalı askerlerden tamamen kurtarıldığını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bildirdiğini söyledi.

Rusya: Azovstal çelik fabrikası tamamen boşaltıldı
Rusya: Azovstal çelik fabrikası tamamen boşaltıldı
Rusya: Azovstal çelik fabrikası tamamen boşaltıldı
Rusya: Azovstal çelik fabrikası tamamen boşaltıldı

YORUMLAR
500
Rusya, Nazi Azov Taburu'na mensup son askerleri de teslim aldı: Azovstal fabrikasında kimse kalmadı Rusya, Nazi Azov Taburu'na mensup son askerleri de teslim aldı: Azovstal fabrikasında kimse kalmadı Rusya: 'Azovstal fabrikasında son iki günde 959 Ukraynalı asker teslim oldu' Rusya: 'Azovstal fabrikasında son iki günde 959 Ukraynalı asker teslim oldu'
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya: 'Azovstal çelik fabrikası tamamen boşaltıldı' - Son Dakika


Son Dakika
09:53 Mahmut Tuncer'den şaşırtan 'para' itirafı! "Para konusunda Azrail gibiyim, aldığım parayı geri vermem!"
09:50 Miralem Pjanic'ten, Beşiktaş'a veda!
09:34 Kadıköy Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı
09:25 Kadıköy'de cinayet: Diş hekimi Şeyma Biran ofisinde bıçaklanarak öldürüldü
09:16 CHP'nin İstanbul mitingi bugün 18.00'de Maltepe'de: Altılı Masa da alında olacak
08:54 Yeni şarkısının sevilmesi Hülya Avşar'ı da şaşırtmış: Beklemiyordum
08:51 Üç bakanlıkta üst düzey görevden alma, iki bakanlığa atama: Resmi Gazete'de yeni atamalar yayınlandı
08:50 Somer Şef'e büyük şok! Devraldığı restoranın istinat duvarı çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti
01:02 Avrupa'yı karadul tehlikesi sardı! Örümcek, zehri nedeniyle büyük korku saçıyor
00:34 İstanbul'da ünlü bir restorana ait istinat duvarı çöktü, 2 kişi yaralandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 10:14:05. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya: "Azovstal çelik fabrikası tamamen boşaltıldı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement