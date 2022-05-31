Rusya: Azovstal'da frigorifik araç içerisinde 152 Ukraynalı asker cesedi bulduk - Son Dakika
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Rusya: Azovstal'da frigorifik araç içerisinde 152 Ukraynalı asker cesedi bulduk

31.05.2022 12:46

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov MOSKOVA (AA) – Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askerlerinin Mariupol'de bulunan Azovstal Metalürji Fabrikası'ndaki sığınaklara yerleştirilmiş bir frigorifik aracın içerisinde mayınlanmış 152 Ukraynalı asker cesedi...

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov

MOSKOVA (AA) – Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askerlerinin Mariupol'de bulunan Azovstal Metalürji Fabrikası'ndaki sığınaklara yerleştirilmiş bir frigorifik aracın içerisinde mayınlanmış 152 Ukraynalı asker cesedi bulduklarını söyledi.

Konaşenkov yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Rus askerlerinin Azovstal Metalürji Fabrikası sahasında Ukraynalı askerlerin ve Azov taburu mensuplarının saklandığı yer altı sığınağında izotermal bir araç bulduklarını belirten Konaşenkov, "Arızalı bir soğutma sistemine ait bu kapalı araç içerisinde Ukrayna ordusu mensubu 152 asker ve savaşçı cesedi saklanmış." dedi.

Konaşenkov, Azov taburu komutanlarının teslim olmadan önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'ye, ailelerinin defnedebilmesi için cesetlerin alınması için başvurduğunu hatırlatarak Kiev yönetiminin cesetlerin alınmasına yönelik hiçbir talepte bulunmadığını öne sürdü.

Söz konusu frigorifik aracın Rus askerlerince incelenmesi esnasında Ukrayna askerlerinin cesetlerinin altına yerleştirilmiş 4 mayının bulunduğunu aktaran Konaşenkov, bu mayınların araçtaki cesetlerin tüm kalıntılarını yok etmeye yetecek seviyede olduğuna dikkati çekti.

Azov taburu mensubu esirlerin sorgusu sonucunda mayınların Kiev yönetiminin emriyle yerleştirildiğinin belirlendiğini iddia eden Konaşenkov, Rusya'nın cesetleri ailelerine teslim edilmesini engellemekle suçlamak amacıyla provokasyon hazırlandığını savundu.

Konaşenkov, "Rus tarafı, Azovstal fabrikasının topraklarında bulunan Ukraynalı savaşçıların ve askerlerin cesetlerini yakın gelecekte Ukrayna temsilcilerine teslim etmeyi planlıyor." diye konuştu.

Mıkolayiv yakınlarında bir Su-25 düşürüldü

Rus ordusunun Ukrayna'da taarruzlarının devam ettiğini dile getiren Konaşenkov, bir gün içerisinde havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna ordusuna ait 4 komuta merkezi ile asker ve teknik araçların bulunduğu 13 alanı yok ettiklerini kaydetti.

Hava saldırıları sonucunda 290'a yakın Ukraynalı milliyetçi gücü ve 23 askeri teknik aracı etkisiz hale getirdiklerini kaydeden Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesinde Kobzartsı yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna hava kuvvetlerine ait Su-25 savaş uçağını düşürdüklerini dile getirdi.

Rus hava savunma sistemlerinin 1'i Yılan Adası yakınlarında olmak üzere, 6 Ukrayna insansız hava aracını yok ettiğini aktaran Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 184 uçak, 128 helikopter, 1070 insansız hava aracı, 325 hava savunma füze sistemi, 3 bin 342 tank ve zırhlı araç, 454 çok namlulu roketatar, 1738 obüs ve havan topu, 3 bin 311 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

Rusya: Azovstal'da frigorifik araç içerisinde 152 Ukraynalı asker cesedi bulduk
Rusya: Azovstal'da frigorifik araç içerisinde 152 Ukraynalı asker cesedi bulduk
Rusya: Azovstal'da frigorifik araç içerisinde 152 Ukraynalı asker cesedi bulduk
Rusya: Azovstal'da frigorifik araç içerisinde 152 Ukraynalı asker cesedi bulduk

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Rusya: Azovstal'da frigorifik araç içerisinde 152 Ukraynalı asker cesedi bulduk - Son Dakika
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