Rusya: Azovstal'dan sivillerin çıkış düzeni Kiev'e iletiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya: Azovstal'dan sivillerin çıkış düzeni Kiev'e iletiliyor

22.04.2022 22:14
Rusya: Azovstal'dan sivillerin çıkış düzeni Kiev'e iletiliyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mariupol'de Azovstal Fabrikası'ndan sivillerin çıkış düzeninin Kiev yönetimine iletildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mariupol'de Azovstal Fabrikası'ndan sivillerin çıkış düzeninin Kiev yönetimine iletildiğini bildirdi.

Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mariupol'deki durumun normalleştiğini söyleyen Konaşenkov, şehrin sakinlerinin sokaklarda sakince gezebildiğini ve şehre insani yardım sağlandığını dile getirdi.

Azov taburu ile birlikte ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen yabancı paralı savaşçıların Azovstal Metalürji Fabrikası sahasında sıkı bir şekilde kuşatılmış halde olduğunu belirten Konaşenkov, Ukraynalı silahlı güçlerin beraberinde olduğunu iddia ettiği kadın ve çocukların herhangi bir yöne serbest bırakılması taleplerinin görmezden gelindiğini ifade etti.

Konaşenkov, sivillerin Azovstal sahasından çıkış düzeninin her saatte bir, içerde bulunan güçlere bildirildiğini belirterek, "Bu bilgiler ayrıca Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk aracılığıyla Kiev rejiminin temsilcilerine de iletiliyor." ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, Azov taburunun ve yabancı paralı savaşçıların eğer yanlarında sivil varsa ve onları rehin tutuyorsa bunun onları terörist olduğunu göstereceğini ifade etti.

Yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna hedefleri vuruldu

Ukrayna'daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah kullandığını vurgulayan Konaşenkov, "Bir gün içerisinde havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle 13 Ukrayna askeri unsuru vuruldu. 2 komuta merkezi ve 11 müstahkem mevki yok edildi." dedi.

Rus hava operasyonel taktik birliğinin 26 askeri nesneyi vurduğunu aktaran Konaşenkov, Donetsk ve Harkiv bölgesinde hava savunma sistemi ile 3 insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait, 140 uçak, 107 helikopter, 523 insansız hava aracı, 258 hava savunma füze sistemi, 2 bin 458 tank ve zırhlı araç, 272 çok namlulu roketatar, 1069 obüs ve havan topu, 2 bin 305 özel askeri araç imha edildi." şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Rusya 'aldık' demişti ama Zelenski Mariupol'ün direndiğini açıkladı Rusya 'aldık' demişti ama Zelenski Mariupol'ün direndiğini açıkladı Rusların ele geçirdiği Mariupol'de direnen taburdan ilk görüntü! Putin'e meydan okudular Rusların ele geçirdiği Mariupol'de direnen taburdan ilk görüntü! Putin'e meydan okudular

Mariupol, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya: Azovstal'dan sivillerin çıkış düzeni Kiev'e iletiliyor - Son Dakika


Son Dakika
21:48 Hollanda Başbakanı Mark Rutte: Erdoğan'ın Moskova ile Kiev arasındaki ara buluculukta özel rolü var
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Mayıs ayının burs ve kredi ödemeleri, Nisan ayının 25'inde yatacak
20:50 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının 35. saniyesinde kırmızı kart çıktı
20:46 Karşı şeride geçen otomobil başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı!
20:35 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı başladı!
19:55 Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
19:52 Koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 898 yeni vaka tespit edildi
19:43 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Faiz Sucuoğlu'na verdi
19:36 Afganistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 33 kişi öldü,43 kişi yaralandı
19:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küme düşmenin kaldırılmasına ilişkin talep iletti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 22:20:30. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya: Azovstal'dan sivillerin çıkış düzeni Kiev'e iletiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement