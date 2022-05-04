Rusya: Azovstal'dan sivillerin tahliyesi için yarın koridor açacağız - Son Dakika
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Rusya: Azovstal'dan sivillerin tahliyesi için yarın koridor açacağız

04.05.2022 22:11
Rusya: Azovstal'dan sivillerin tahliyesi için yarın koridor açacağız

Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'deki Azovstal Metalürji Fabrikası'ndan sivillerin tahliyesi için yarından itibaren 3 gün boyunca belli saatlerde çatışmaları durduracaklarını ve insani koridor açacaklarını bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'deki Azovstal Metalürji Fabrikası'ndan sivillerin tahliyesi için yarından itibaren 3 gün boyunca belli saatlerde çatışmaları durduracaklarını ve insani koridor açacaklarını bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus yönetiminin insani ilkelere dayalı olarak aldığı karar gereği Azovstal sahasında tahliye koridoru açılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri 5, 6 ve 7 Mayıs'ta Moskova saati ile 08.00'den 18.00'e Azovstal Metalurji Fabrikası sahasından işçi, kadın ve çocuklardan oluşan sivillerin tahliyesi için insani koridor açıyor." ifadesi kullanıldı.

Kiev yönetimi tarafından bunun bir kez daha açıklandığı kaydedilen açıklamada, Rus askeri birliklerin ve ayrılıkçı güçlerin tek taraflı olarak çatışmaları durduracağı, güvenli mesafeye çekileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, tahliye edilecek sivillerin gerek Rusya Federasyonu topraklarına gerekse de Kiev yönetiminin kontrolündeki istediği bölgelere gitmesine izin verileceği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı dün Mariupol'de Azovstal Metalürji Fabrikası'nda tahliyeler nedeniyle uygulanan ateşkesi ihlal eden Ukrayna güçlerine yönelik saldırı başlattıklarını duyurmuştu.

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Mariupol, Rusya, Mayıs, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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