Rusya, Azovstal'dan tahliye olan yaralı askerlerin görüntüsünü paylaştı

? Rusya Savunma Bakanlığı, dün Mariupol'de Azovstal fabrikasından tahliye edilen yaralı askerlerin görüntüsünü paylaştı. Diğer yandan Kızıl Haç, bugün açıklama yaparak Azovstal'da yüzlerce Ukraynalı askerin savaş esiri olarak kayıt altına almaya başladığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Mariupol'deki Azovstal fabrikasından 29'u yaralı 694 askerin teslim olduğunu belirterek 16 Mayıs'tan bu yana toplam 959 askerin teslim olduğunu ifade etti. Bugüne kadar teslim olan 80 yaralı askerden 51 tanesinin ise Donetsk'te, hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Dün akşam üzeri Rusya Savunma Bakanlığı yaralı askerlerin görüntüsünü paylaştı.

KIZIL HAÇ UKRAYNALI ASKERLERİ SAVAŞ ESİRİ OLARAK KAYIT ETMEYE BAŞLADI

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden (ICRC) bir ekibin, bu hafta Azovstal fabrikasındaki yüzlerce Ukraynalı savaş esirini kayıt altına aldığı açıklandı. Kızıl Haç'tan bugün yapılan açıklamada 'ICRC, tarafların talebi üzerine, yaralılar da dahil olmak üzere Azovstal fabrikasından ayrılan savaşçıları kaydetmeye 17 Mayıs Salı günü başladı. Operasyon Çarşamba günü devam etti ve Perşembe günü de devam ediyor' denildi. ICRC kayıt işlemi sırasında askerin adı, doğum tarihi ve en yakın akrabası gibi kişisel bilgileri içeren bir form doldurduklarını ifade etti. Yetkililer tam sayı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.