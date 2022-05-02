Rusya, Azovstal fabrikasından 80 sivili tahliye etti - Son Dakika
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Rusya, Azovstal fabrikasından 80 sivili tahliye etti

02.05.2022 11:02

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler sonucunda açılan insani koridorla tahliyeler sürüyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler sonucunda açılan insani koridorla tahliyeler sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukraynalı milliyetçiler tarafından 'zorla' alıkonulan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 80 sivilin kurtarıldığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Bugün, Ukraynalı milliyetçiler tarafından zorla alıkonulan kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 80 sivil, Mariupol'daki Azovstal'dan tahliye edildi. Rus Silahlı Kuvvetlerine bağlı birimler ve Donetsk Halk Cumhuriyeti halk milisleri, sivillerin güvenli tahliyesi için insani bir koridor açarak ateşkesi sağladı. Serbest bırakılan tüm siviller, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Bezymyannoe yerleşimine tahliye edildi ve burada kendilerine geceleme, yemek ve tıbbi bakım sağlandı. Azovstal'dan Kiev rejiminin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen siviller, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerine teslim edildi.?

Rusya, Azovstal fabrikasından 80 sivili tahliye etti
Rusya, Azovstal fabrikasından 80 sivili tahliye etti
Rusya, Azovstal fabrikasından 80 sivili tahliye etti
Rusya, Azovstal fabrikasından 80 sivili tahliye etti
Rusya, Azovstal fabrikasından 80 sivili tahliye etti
Rusya, Azovstal fabrikasından 80 sivili tahliye etti

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Dışişleri Bakanlığı, Mariupol, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rusya, Azovstal fabrikasından 80 sivili tahliye etti - Son Dakika


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