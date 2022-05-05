Rusya, Azovstal fabrikasını vurmaya devam ediyor - Son Dakika
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Rusya, Azovstal fabrikasını vurmaya devam ediyor

05.05.2022 22:11
Rusya, Azovstal fabrikasını vurmaya devam ediyor

Ukrayna ordusuna bağlı Azov Taburu, Rusya'nın saldırılarına devam ettiği Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasının son görüntülerini yayınladı.

Ukrayna ordusuna bağlı Azov Taburu, Rusya'nın saldırılarına devam ettiği Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasının son görüntülerini yayınladı.

Kuşatma altındaki Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Azvostol fabrikasına Rus ordusunun saldırıları devam ediyor. Ukrayna ordusuna bağlı Azov Taburu, Azovstal fabrikasının son görüntülerini yayınlarken, Birleşmiş Milletler (BM) fabrikada kaç sivilin kaldığının net olmadığını aktardı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric gazetecilere verdiği demeçte, bölgeden bilgi toplamanın "son derece zorlu" olduğunu belirterek, "Tam bir rakam vermek bizim için çok zor. Elbette, ICRC (Uluslararası Kızıl Haç Komitesi) ile ortaklaşa çalışmaya, hem Ukrayna hem de Rusya'nın en üst seviyeleriyle Mariupol bölgesi ve Ukrayna'dan daha fazla insan çıkarmak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Tahliyelerden sorumlu Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk ise dün yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra Mariupol'den 344 kişinin tahliye edildiğini aktarmış, "Mariupol'de açılan insani koridor üzerinden 344 kişi tahliye edildi. Kadınlar, çocuklar, yaşlı insanlar Mariupol, Berdyansk, Tokmak ve Vasilywvka şehirlerinden tahliye edildiler ve Zaporijya'ya getirildiler. Bu da küçük bir zaferdir. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komisyonu çalışanlarına, insani koridorda görev alanlara, şoförlere ve Acil Durumlar Servisi çalışanlarına teşekkürler. Mariupol insani operasyonu devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

"Mariupol'de 20 bin kişi öldürüldü"

Mariupol Belediyesi, Rus ordusunun saldırıları sonucu kentte 20 bin kişinin hayatını kaybettiğini öne sürerek, "İşgalciler şehrimizi yıktı, şehirde yaşayan 20 bin kişiyi öldürdü ve şimdi de tabelaları değiştiriyorlar. İnsanlar susuz, gıdasız ve sağlık ekipmanları yetersiz. Elektrik ve su şebekeleri de yok" ifadelerini kullandı. - MARIUPOL

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Mariupol, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya, Azovstal fabrikasını vurmaya devam ediyor - Son Dakika


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