Rusya bağlantılı suç çetesine operasyon ; 16 gözaltı - Son Dakika

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Rusya bağlantılı suç çetesine operasyon ; 16 gözaltı
6 saat önce
İSTANBUL'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen ve Rusya bağlantılı olduğu tespit edilen suç çetesine operasyon düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:49 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen ve Rusya
bağlantılı olduğu tespit edilen suç çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da çeşitli suçlara karıştığını belirlediği ve Rusya ile bağlantılı olduğunu tespit ettiği organize suç çetesini teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, tespit ettiği şüphelilere yönelik bugün erken saatlerde operasyon düzenledi. Operasyonda 1'i Rus, 3'ü Ukrayna, 4'ü Gürcü, 8'i ise Azerbaycan uyruklu toplam 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 11 tabanca, tüfek ve 222 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.
- İstanbul
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