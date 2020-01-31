Rusya bağlantılı suç çetesine operasyon  (2) - Son Dakika

İSTANBUL'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen ve Rusya bağlantılı olduğu tespit edilen suç çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye 'ye Azeri suç çetesi lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifev'i öldürmek için geldikleri belirtildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Ukraynalı Andri Malyi'nin yaptığı ve Rusya ile bağlantılı olduğunu tespit ettiği organize suç çetesini teknik ve fiziki takibe aldı. Çetenin Türkiye'ye Azeri suç çetesi lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifev'i öldürmek için geldiklerini ve Türkiye'de çeşitli suçlara karıştıklarını belirleyen ekipler, tespit ettiği şüphelilere yönelik bugün erken saatlerde operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 1'i Rus, 3'ü Ukrayna, 4 Gürcü, 8'i Azeri toplam 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 11 tabanca, tüfek ve 222 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

- İstanbul