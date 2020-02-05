RUSYA BAĞLANTILI SUÇ ÖRGÜTÜNDEN 7 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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RUSYA BAĞLANTILI SUÇ ÖRGÜTÜNDEN 7 KİŞİ TUTUKLANDI

6 saat önce

İSTANBUL'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen Rusya bağlantılı suç örgütüne dair düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 17 şüpheliden 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

RUSYA BAĞLANTILI SUÇ ÖRGÜTÜNDEN 7 KİŞİ TUTUKLANDI, System.String[]
İSTANBUL'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen Rusya bağlantılı suç örgütüne dair düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 17 şüpheliden 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanmak üzere hakimliğe sevk edilen 16 şüpheliden aralarında suç örgütü lideri  Guram Chıkladze'nin  de olduğu 7 kişi "Suç işleme amacıyla örgüt kurma" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 31 Ocak'ta Gaziosmanpaşa, Sarıyer ve Kağıthane'de düzenlediği operasyonda 1'i Rus, 9'u Azerbaycan, 2'si Ukrayna ve 5'i Gürcistan vatandaşından oluşan suç örgütü üyelerini Bakırköy Adliyesi'ne sevk etti. Savcılılık ifadesinin ardından bir şüpheli serbest bırakılırken, 16 kişi  tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 7 şüpheli "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Kasten öldürmeye teşebbüs etmek", "Örgüte üye olma" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından tutuklandı.  9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- İstanbul
Bakırköy Adliyesi, İstanbul, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:11 Kaynak: DHA
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