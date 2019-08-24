Son Dakika Haberleri: Rusya balistik füzelerin fırlatılma görüntülerini yayınladı
Son Dakika Güncel Haber

Rusya balistik füzelerin fırlatılma görüntülerini yayınladı

1 saat önce

Rusya balistik füzelerin fırlatılma görüntülerini yayınladıRusya, (DHA)- Rusya Savunma Bakanlığı, Rus denizaltılarından 'Bulava' ve 'Sineva' isimli balistik füzelerin fırlatılma anına dair görüntüleri yayınladı.

Rusya balistik füzelerin fırlatılma görüntülerini yayınladı

Rusya, (DHA)- Rusya Savunma Bakanlığı, Rus denizaltılarından 'Bulava' ve 'Sineva' isimli balistik füzelerin fırlatılma anına dair görüntüleri yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, 'Tula' ve 'Yuriy Dolgorukiy' denizaltıları, Arktik Okyanusu'nun kutup bölgesinden ve Barents Denizi'nden, 'Sineva' ve 'Bulava' isimli balistik füzeleri fırlatıldığı belirtilmişti. Yapılan yazılı açıklamada, 'Askeri blok maketleri tüm uçuş programı döngüsünü tamamladılar ve Arhangelsk Bölgesi'nde 'Çija' ve Kamçatka'da 'Kura' poligonlarda eğitim hedeflerini başarıyla imha ettiler? denilmişti.

Ayrıca, Rusya Savunma Bakanlığı, fırlatmaların sonucunda füzelerin teknik özelliklerinin ve gemi füze sistemlerinin çalışabilirliğinin doğrulandığını vurgulamıştı. Rus denizaltılarının füze fırlatması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'hazır ol emri'nin ardından geldi.

PUTİN 'HAZIR OL' EMRİ VERMİŞTİ

Dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlilik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, sona eren INF anlaşması sonrası ABD'nin gerçekleştirdiği seyir füzesi testini işaret ederek, 'Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na, Dışişleri Bakanlığı'na ve diğer ilgili bölümlere, ülkemiz için ABD'nin eylemlerinin yarattığı tehdit seviyesini analiz etme ve simetrik bir yanıt hazırlama konusunda kapsamlı önlemler alma talimatı veriyorum' demişti.

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li vekil Taşçıer, Bakan Pakdemirli'nin yangın söndürme uçakları ile ilgili sözlerine videolu yanıt verdi
Elektrik teknisyeni, kapıldığı bu akımdan yaralı kurtuldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gidiyor HDP'lilerce dağa kaçırıldığı iddia edilen genç bulundu, eylem sona erdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 15:21:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya balistik füzelerin fırlatılma görüntülerini yayınladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]