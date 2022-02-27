Rusya, Baltık ülkelerine hava sahasını kapattı - Son Dakika
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Rusya, Baltık ülkelerine hava sahasını kapattı

27.02.2022 03:13
Rusya, Baltık ülkelerine hava sahasını kapattı

Rusya hükümeti, Baltık ülkelerine hava sahasını kapatırken Rus havayolu şirketi Aeroflot, Letonya ve Romanya'ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Rusya hükümeti, Baltık ülkelerine hava sahasını kapatırken Rus havayolu şirketi Aeroflot, Letonya ve Romanya'ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Hollanda, İngiltere ve Almanya gibi Avrupa ülkeleri Rusya'ya hava sahasını kapatmıştı. Baltık ülkelerinden de Rusya'ya aynı yönde uygulama kararı gelmesini ardından Rusya hükümeti, kendilerine uygulanan hava ambargosuna karşı tepki gösterdi. Hükümet tarafından yayınlanan açıklamada, Rusya'nın Letonya, Litvanya, Estonya ve Slovenya'ya hava sahasını kapattığı ifade edildi. Rusya'nın aldığı bu kararın ardından Rus havayolu şirketi Aeroflot'tan da bir açıklamada geldi. Aeroflot, "Letonyalı ve Romanyalı yetkililer tarafından uygulanan hava sahası kısıtlamaları nedeniyle Aeroflot, Riga ve Bükreş'e uçuşlarını iptal etti" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

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Romanya, Letonya, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya, Baltık ülkelerine hava sahasını kapattı - Son Dakika


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