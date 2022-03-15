Son dakika haber... Rusya Başbakan Yardımcısı Abramçenko: "Türkiye dahil yabancı ülkelerden ithalatı arttırdık" - Son Dakika
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Son dakika haber... Rusya Başbakan Yardımcısı Abramçenko: "Türkiye dahil yabancı ülkelerden ithalatı arttırdık"

15.03.2022 14:14
Son dakika haber... Rusya Başbakan Yardımcısı Abramçenko: "Türkiye dahil yabancı ülkelerden ithalatı arttırdık"

Gelen son dakika haberlerine göre Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Abramçenko ülkesine uygulanan ekonomik yaptırımlara yönelik yaptığı açıklamada, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden ithalatı arttırdıklarını söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Abramçenko ülkesine uygulanan ekonomik yaptırımlara yönelik yaptığı açıklamada, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden ithalatı arttırdıklarını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Batılı ülkeler Rusya'ya ekonomik yaptırımlarını sürdürüyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Abramçenko, ülkesine uygulanan yaptırımlara yönelik yaptığı açıklamada, özellikle geçtiğimiz 1 buçuk ayda Türkiye, Hindistan, Çin, Belarus, Azerbaycan ve Kırgızistan'dan gelenler de dahil 140'tan fazla yabancı şirket ile ithalatı arttırdıklarını işaret etti.

"YAPTIRIMLAR, RUSYA'DAKİ TARIM VE SANAYİ PAZARININ ENGELLENMESİNE YOL AÇMAYACAKTIR"

Abramçenko, "Batı ülkelerinin yaptırımları, Rusya'daki tarım ve sanayi pazarının engellenmesine yol açmayacaktır. Dünya sadece ABD ve Avrupa Birliği'nden ibaret değil. Rusya yeni pazarlara girerken yeni tedarikçilerle anlaşmalar yapıyor. Rus Gıda Güvenliği Kurumu (Rosselkhoznadzor) özellikle geçtiğimiz 1 buçuk ayda Türkiye, Hindistan, Çin, Belarus, Azerbaycan ve Kırgızistan'dan gelenler de dahil 140'tan fazla yabancı şirkete gıda ürünlerinin ithalatına izin verdi" ifadelerini kullandı. İncelemelerden geçen kanatlı hayvanların da ithalatına izin verildiğini aktaran Abramçenko, "Özellikle de et ve süt ürünleri, yem ve yem katkı maddeleri, balık ürünleri ve damızlık ürün tedarikleri söz konusudur. Pazarı yeniden şekillendireceğiz ve karlı ticaret ilişkileri kuracağız, dost ülkelerle ortaklık ağını genişleteceğiz" dedi.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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