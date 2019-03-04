Rusya Başbakanı Medvedev Bulgaristan'da
25 dakika önce
Bulgaristan'ın ABD'den F-16 tipi savaş uçağı almayı planladığına işaret eden Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, "Savaş uçakları her yerden gelebilir, önemli olan doğal gazın gelmesi ve enerji santrallerin çalışabilmesi." dedi.
Bulgaristan
'ın ABD
'den F-16 tipi savaş uçağı almayı planladığına işaret eden Rusya
Başbakanı Dmitri Medvedev
, "Savaş uçakları her yerden gelebilir, önemli olan doğal gazın gelmesi ve enerji santrallerin çalışabilmesi." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:47 Kaynak: AA
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