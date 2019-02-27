Son Dakika Haberleri: Rusya Başbakanı Medvedev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğum Gününü Kutladı

Rusya Başbakanı Medvedev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğum Gününü Kutladı

1 saat önce

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, doğum günü dolayısıyla tebriklerini ve iyi dileklerini iletti.

Rusya Başbakanı Medvedev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğum Gününü Kutladı, System.String[]
Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, doğum günü dolayısıyla tebriklerini ve iyi dileklerini iletti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:05 Kaynak: İHA

Dimitri Medvedev, Recep Tayyip Erdoğan, Yenikadinda Gösterme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yeni Parti İddialarına Sert Açıklama: Yapanların Akıbetleri Belli Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında Duygu Dolu Anlar Yaşadı!

Doğum Gününde Eski Sevgilisini Anan Beren Saat'in Evliliği Bitiyor mu? Erdoğan Kushner'i Kabul Etti.
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 16:11:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya Başbakanı Medvedev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğum Gününü Kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]