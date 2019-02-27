Rusya Başbakanı Medvedev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğum Gününü Kutladı
1 saat önce
Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, doğum günü dolayısıyla tebriklerini ve iyi dileklerini iletti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:05 Kaynak: İHA
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