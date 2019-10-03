Rusya Başbakanı Medvedev'den Küba ziyareti

Küba'ya resmi ziyaret düzenleyen Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Rusya ve Küba'nın dünden bugüne eşi görülmemiş bir dış baskıya maruz kaldığını söyledi.

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Latin Amerika ülkesi Küba'ya ziyaret gerçekleştirdi. Rusya Başbakan'ını Küba'nın başkenti Havana'da havaalanında Küba Devlet Başkanı Miguel Daz-Canel karşıladı. Jose Marti Müzesi'ne gerçekleştirilen programda müzedeki ziyaretçi defterini imzalayan Medvedev ile Miguel Daz-Canel ardından ikili görüşme gerçekleştirdi.

"RUSYA VE KÜBA'YA EŞİ GÖRÜLMEMİŞ DIŞ BASKI UYGULANIYOR"

Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Küba ve Rusya'nın ilişkilerinin boyutunun geçmişten beri güçlü kaldığını söyledi. Küba ve Rusya arasındaki ilişkiler nedeniyle baskı altında bulunduklarını söyleyen Medvedev, "Ülkelerimiz arasındaki anlaşmaların uluslararası sözleşmelere uygun olmasına rağmen eşi benzeri görülmemiş bir baskı görüyoruz. Bu nedenle bu görüşmeler ve müzakereler bu gibi zorlukların üstesinden gelinmesine yardımcı oluyor" dedi.

Medvedev ve Canel'in yaptığı görüşmenin ardından 2 ülke arasında eğitim, bilim, ekonomi, ulaşım ve altyapı alanları gibi birçok ayrı başlıkta işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Medvedev'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e selamlarını iletmesini isteyen Küba lideri Miguel Daz-Canel ise "Bu ayın sonunda Rusya'ya yapacağımız çalışma ziyareti gerçekleştireceğiz. Ayrıca Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın 75. Yıl kutlamaları için tarafımıza yapılan davetten dolayı müteşekkiriz. Bu kutlamalara katılacağımız için mutluyuz" dedi.

"NATO'NUN RUSYA'YI KUŞATMASINI KINIYORUZ"

Küba Lideri Miguel Daz-Canel, 2 ülke arasındaki ilişkilerin çok eski tarihe dayandığını ve müttefiklik ilişkilerinin bulunduğunu hatırlatarak, "Bize uygulanan ambargo sırasında bize verdiği destek nedeniyle Rusya'ya minnettarız. NATO'nun Rusya Federasyonu'nu kuşatıp Rusya'yı tehdit etme girişimlerini şiddetle kınıyoruz. Modern dünyada denge sağlamasından ve dünya barışına sağladığı katkıdan dolayı Rusya'nın rolüne büyük önem veriyoruz" dedi.

(İHA)